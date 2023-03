Nika, la cagnolina cieca che non trova casa: "La vorrei adottare, ma non me lo lasciano fare"

Nika è una bellissima cagnolona di 11 anni con un handicap: non ci vede. Quando è entrata per la prima volta al canile comunale di San Giovanni in Persiceto ne aveva solo tre, ma in tutto questo tempo non è riuscita a trovare una casa e dei padroncini che potessero prendersi cura di lei nel migliore dei modi. C'è qualcuno però, che nonostante la sua età e la sua cecità, vorrebbe farla vivere al suo fianco: si chiama Sara, anni fa è stata volontaria al canile di Amola ed è lì che ha conosciuto Nika Adesso sarebbe nelle condizioni di poterla adottare, in virtù anche del bel rapporto che si è creato fra loro, ma pare non sia possibile: "Ho fatto richiesta un anno fa, ma la mia domanda di adozione è stata rifiutata dal gestore del canile senza neppure che venisse fatto un sopralluogo presso la mia abitazione. Non so ancora perché sono stata considerata inadatta visto che ho sempre avuto dei cani e so benissimo cosa significhi accudire un cane non vedente. Eppure è così, ma io non mi arrendo: non mi darò pace finchè Nika non avrà una casa vera al posto di una gabbia".

Sara lancia una petizione: "Non sarebbe il primo cane anziano che adotto"

La donna intanto ha dato via a una petizione che ha raccolto 21 mila firme: "Sono i cittadini che chiedono che Nika non sia condannata a morire in canile. Il plico l'ho consegnato il 23 febbraio 2023 al Comune di San Giovanni in Persiceto, in previsione di un incontro con il sindaco. Ho sempre avuto cani anziani, il primo che ho adottato si chiamava Scooby ed è stato salvato all'età di dieci anni. Attualmente ho Adelina e Igor, Adelina proviene da un rifugio bellissimo a Monte Pastore".

Da quando Sara e Nika si conoscono? "Conosco Nika dal 2018, l'ho portata in passeggiata per quasi due anni. - spiega l'ex volontaria - Conosco i suoi gusti, so cosa le piace fare e sono in grado di essere per lei un punto di riferimento che sa darle grande sicurezza. Sarei in grado di gestirla con tutte le attenzioni del caso, anche in città (abito a Bologna). La mia casa è piccola ma Nika sa di poter contare sul mio affetto, contro la solitudine della sua condizione e del canile. Contro l' isolamento forzato a cui è stata ingiustamente condannata senza neppure un solo tentativo per farla adottare. Il canile inoltre non offre le condizioni logistiche che vengono richieste agli adottanti. Pur essendo Nika un cane che ha sviluppato, per necessità, uno comportamento autoreferenziale, ho potuto verificare nel corso della nostra frequentazione il suo desiderio e la sua capacità di affidarsi a me".

"Nel frattempo, ho saputo che un'altra persona ha avanzato una richiesta di adozione per Nika, scartata anche quella con la motivazione di un'adozione ideale in vista… ma Nika è ancora in canile. Penso che le ore di compagnia, lo spazio, il calore e l'affetto esclusivo che può darle una famiglia, siano ben maggiori di quello che offre un canile" conclude Sara.

Il comune di Persiceto: "Per Nika chiesti pareri e perizie di esperti"

"Premetto - dichiara Alessandro Bracciani, assessore all'ambiente del Comune di San Giovanni in Persiceto - che il canile comunale è in gestione, sulla base di un bando pubblico, all'associazione 'Nuovo Rifugio di Amola'. Come Comune quindi non gestiamo direttamente il canile ma monitoriamo e vigiliamo regolarmente l'attività, sulla quale in questi anni non sono mai emerse particolari criticità. Quando la signora Sara ci ha segnalato la risposta del Canile di non adottabilità del cane Nika, che sappiamo essere anziano e con problemi di salute, per scrupolo abbiamo chiesto ulteriori pareri e perizie di veterinari privati e di Ausl, oltre che di esperti cinofili, e tutti ci hanno confermato l'indicazione dei gestori: per le particolari condizioni del cane non era consigliata l'adozione in un contesto abitativo come quello della persona richiedente".

"Come avviene in tutti i canili - continua l'assessore - o almeno come dovrebbe avvenire, accanto alla continua ricerca di un padrone idoneo per ogni cane ospitato, si affianca anche il giusto controllo e le verifiche che devono essere fatte dai responsabili affinché il futuro padrone e compagno di vita del cane sia il più idoneo e compatibile possibile. Per questo a volte capita che le persone, pur animate dal migliore spirito di adozione di un cane orfano, si vedano rifiutata la richiesta perché non ritenuti idonei per la gestione di quell'animale. A ogni richiesta della signora Sara, che abbiamo incontrato di persona due volte, e dei suoi legali oltre che dal Difensore Civico Regionale, si è sempre data corretta risposta corredata da documentazione e motivazioni".

"Il padrone di Nika dovrà avere delle caratteristiche precise"

"Sappiamo - aggiunge l'assessore - che da alcuni mesi Nika è stata adottata dall'Associazione che gestisce il canile e decine di volontari continuano ad accudirla con amore e competenza come sempre fatto, ma allo stesso tempo si continuano a percorrere tutte le strade per trovare un padrone con le caratteristiche familiari e di alloggio il più adeguate possibili per un animale così anziano e fragile".

"Non è mai stato fatto un sopralluogo presso la mia abitazione prima di esprimere un rifiuto definitivo. Non è stata fatta alcuna prova di compatibilità con i miei cani.Non è stato messo in atto un percorso preadottivo per verificare se ci sono, o se mancano, realmente le condizioni per portare a compimento l'adozione di Nika - sostiene Sara - Non è stata messa in atto nessuna buona pratica relativa al percorso conoscitivo tra il cane e l'adottante, come viene usualmente fatto nei nostri canili. Anche se non esiste nessun regolamento scritto che lo preveda. C'è infatti un vuoto normativo che, di fatto, sancisce l'esistenza di un alto margine di discrezionalità in merito alle adozioni. Ma è una buona pratica diffusa nelle realtà più attente ed evolute l'impiego di strumenti atti a favorire la reciproca conoscenza dell'adottante e dell'adottato al fine di scongiurare il fallimento dell'adozione e il rientro in canile del cane. Non mi darò pace e non mollerò fino a quando Nika non sarà a casa sua".