Retino e secchiello? Stop ai giochi con gli animali in spiaggia: l'Enpa spiega perché

Tutti gli esseri marini, molluschi e meduse comprese, sono protetti: catturarli è vietato, così come lo è prenderli, portarli a riva e ributtarli in acqua, così come discplinato dall'articolo 544 bis e ter del Codice Penale.

Perché non bisogna cattuarli o farci giocare i bambini? A spiegarlo è l'Enpa: