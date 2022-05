Val di Zena Bike Day, rinviata la domenica ciclabile: ritirata ordinanza sul traffico

Tanto tuonò che piovve, verrebbe da dire. E in senso non solo figurato. La manifestazione ciclopedonale - annunciata tra le polemiche di residenti e commercianti - domenica 8 maggio non si terrà.

A imporre los top all'evento non le lamentele bensì le previsioni meteo. Lo rende noto l'amministrazione metropolitana spiegando che " causa maltempo è rinviata a domenica 19 giugno la domenica ciclabile della città metropolitana di Bologna prevista domenica prossima. L'8 maggio dunque la strada provinciale SP 36 “Val di Zena” sarà regolarmente aperta al transito."

L'iniziativa si profila come la prima delle “giornate ciclabili” che sono nei programmi dell'amministrazione per "promuovere la riscoperta lenta di Appennino e Pianura".

La protesta dei residenti

Contro la manifestazione di promozione del cicloturismo sul territorio “Val di Zena Bike Day” organizzata da Territorio Turistico Bologna–Modena della Città metropolitana di Bologna diversi residenti e attività commerciali della zona avevano avviato una raccolta firma . Ad armare la protesta i disagi in zona a seguito della pedonalizzazione: per permettere l'evento infatti era stata diramata una ordinanza con modifiche alla circolazione che prevedeva lo stop al traffico dalle ore 10 alle ore 12 sulla provinciale SP 36, nel tratto compreso dal Farneto a Botteghino di Zocca.

Cosa prevedeva la manifestazione

La partenza era prevista dalla Chiesa del Farneto (via Carlo Jussi 133) alle 10. La manifestazione sarebbe stata scortata in fronte dalla Polizia locale della Città metropolitana di Bologna e in coda dai volontari dell’organizzazione e accompagnata da un presidio della Pubblica Assistenza di San Lazzaro – Ozzano Emilia.

Il corteo sarebbe terminato all’intersezione con via Volontari del Sangue (centro abitato di Botteghino di Zocca) entro circa 60 minuti dalla partenza.