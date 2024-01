Giornata mondiale della Pace: Bologna marcia per il cessate il fuoco| VIDEO

Bologna inizia il 2024 dicendo no alla guerra. Tutte le comunità religiose e migliaia di cittadini bolognesi si sono riuniti nel pomeriggio attorno al Nettuno per marciare lungo via Indipendenza e la zona stazione fino a piazza Lucio Dalla.

Alla manifestazione, organizzata da Portici della Pace, hanno aderito più di 40 associazioni. Sul palco erano presenti Matteo Lepore, primo cittadino bolognese, e Daniele Ara, assessore alla scuola e all'educazione alla pace e non violenza, per rappresentare le istituzioni. Con loro in piazza anche una nutrita rappresentanza del mondo religioso : il cardinale Matteo Maria Zuppi, Yassine Lafram della comunità islamica e Ines Miriam Marach, presidente della sezione bolognese dell'associazione Donne Ebree d'Italia. Tra il pubblico l'ex sindaco Virginio Merola e Romano Prodi, ex presidente del consiglio.