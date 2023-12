Il 1° gennaio torna la Marcia della Pace: "Non ci rassegniamo alle guerre e alle stragi"

E' giunta all'ottava edizione la Marcia della pace e dell’accoglienza che, come di consueto, è in programma per il primo giorno dell'anno. Dopo la fiaccolata interreligiosa, il Portico della pace di Bologna, il network di associazioni laiche e religiose, organizza per il pomeriggio (ore 15-17,30) del prossimo 1° gennaio 2024 l'ottava Marcia: "Un gesto significativo nei mesi scorsi è stato anche quello della Giunta Comunale, che ha incaricato l’assessore alla scuola Daniele Ara della nuova delega alla pace e alla nonviolenza", si legge nella nota "Noi non ci rassegniamo a questo momento così difficile, così drammatico, in cui le stragi di civili sono continue, pensiamo ai popoli in Ucraina e in Terrasanta,e in molte altre parti del mondo2.

"Ci siamo dati il titolo ‘Quale futuro? La via della nonviolenza’, in realtà in connessione con le tante iniziative per la pace e il cessate il fuoco si organizzano in tutto il territorio nazionale", dichiara uno dei principali organizzatori, Alberto Zucchero, del Portico della pace.

La Marcia del 1° gennaio

Il primo gennaio alle 15, alla partenza, un momento di ritrovo in piazza Nettuno, dove con le comunità ci saranno gli scambi di auguri e la condivisione di alcuni pensieri. Il percorso si concluderà nella piazza coperta Lucio Dalla, in Bolognina, intorno alle 17.

Dopo l’apertura a cura di Angela Querzè del Portico della Pace, ci sarà intervento della comunità carceraria, rappresentata da una delegazione accompagnata dal cappellano,padre Marcello Mattè, avremo le varie comunità religiose ebraiche, cristiane, islamiche, il cardinale Zuppi e il sindaco Lepore. Come ringraziamento per il suo impegno , verrà consegnato dagli organizzatori un ‘foulard della pace’ all’attore e scrittore Alessandro Bergonzoni.

Nella piazza coperta Lucio Dalla, si terranno gli interventi di Carlo Cefaloni, del Movimento dei Focolari e della redazione di “Città Nuova”, premiato quest’anno con la ‘Colomba d’oro per la pace’ dell’Archivio Disarmo, di Luisa Morgantini, di AssoPacePalestina e già Vicepresidente del Parlamento europeo, e infine Susanna Camusso, già segretaria generale Cgil.

"Non ci rassegniamo alle guerre e alle stragi, e come società civile della città, come comunità plurali e con l’anima della città intera, ci vogliamo trovare, vogliamo manifestare, perché il nome della pace va indicato, va pronunciato, la speranza della pace va indicata. Pensiamo che non si troverà mai quello che non si cerca, cerchiamo la pace e proprio nei momenti più difficili , quando ci rendiamo conto che la pace non c’è,ancora di più dobbiamo sforzarci per cercarla” scrivono gli organizzatori.