Festa del 1° maggio in piazza Maggiore: firmata l'ordinanza divieti

Lunedì 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, si svolgeranno alcuni eventi in Piazza Maggiore, come di consueto.



Il Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza che prevede dalle 10 fino al termine della manifestazione i seguenti divieti:

di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina

di effettuare la somministrazione all'interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina

Questi divieti si applicano alle attività che si trovano in Piazza Maggiore e nelle vie de’ Pignattari e dell'Archiginnasio.



Inoltre, fa sapere il Comune, è vietato per chiunque introdurre qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina, e bombolette contenenti spray urticante nell’area della manifestazione.

La manifestazione partirà alle ore 10 con il saluto del Sindaco Matteo Lepore e del Cardinale Matteo Zuppi e la Tavola rotonda sulla nostra Costituzione. Poi dalle 16 (fino a mezzanotte) il super concerto con Rancore, Claver Gold, Extraliscio, Alberto Bertoli, Davide Shorty Kolosso, Roberta Giallo, Bomber Buster e tanti altri...