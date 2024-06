A San Lazzaro e Bologna le ultime tappe della 1000Miglia: come cambia la viabilità

Torna la fastosa 1000 Miglia (11-15 giugno) che il 14 giugno farà tappa a San Lazzaro di Savena, un territorio che ha dato i natali a Giuliano Canè e alla moglie Lucia Galliani, vincitori di 10 edizioni della super gara.

Si tratta della fine della quarta tappa. La tappa numero 5 prevede la partenza della prima vettura da Bologna Fiera la mattina del 15 giugno.

Il percorso e la sfilata

Le auto attraverseranno:

- il Parco dei Gessi Bolognesi e i Calanchi dell’Abbadessa

- poi lungo la Val di Zena, dunque il Farneto e la Pulce e raggiungeranno piazza Luciano Bracci, dove vi sarà un allestimento dedicato, (intorno alle ore 21.00)

- la sfilata lungo via Woolf, via Kennedy, via Marzabotto, via Jussi, via Repubblica, via San Lazzaro, per poi imboccare la via Emilia verso Bologna da dove l'indomani partiranno per la 5ª e ultima tappa con arrivo a Brescia.

La sfilata delle auto storiche sarà preceduta, verso le ore 20.00, dalle vetture del cavallino rampante del Ferrari Tribute 1000 Miglia e dalle innovative auto elettriche della 1000 Miglia Green.

Dalle 19:00 attività di intrattenimento in Piazza Bracci.

Le modifiche alla circolazione dalle 18 alle 22.30

- Divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, su tutta Piazza Bracci, a eccezione dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e dei veicoli inerenti alla manifestazione

.- Chiusura al transito della zona a traffico limitato prospiciente il palazzo comunale in corrispondenza di Piazza Bracci;

- Nel tratto di via S. Lazzaro compreso tra la via Della Repubblica e Piazza Bracci/ intersezione con via Roma:

• chiusura al traffico con istituzione del divieto di transito circa dalle ore 19,00 alle ore 22,30 nel tratto tra di via S. Lazzaro compreso tra la via Della Repubblica e Piazza Bracci/ intersezione con via Roma, ad eccezione dei veicoli di soccorso, di pron- to intervento e dei veicoli inerenti alla manifestazione “42° Rievocazione Storica 1000 Miglia 2024”;

• temporanea istituzione del senso unico di marcia con direzione nord (via Emilia) nel tratto tra di via S. Lazzaro sopraindicato per consentire ai soli veicoli autorizzati sopraindicati il transito e raggiungere Piazza Bracci dalla via Della Repubblica;

• divieto di sosta, con rimozione forzata con spese a carico dei proprietari su entrambi i lati di via S. Lazzaro.

Nel tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Milano e l’intersezione con via S. Lazzaro:

• chiusura al transito di via Roma all’intersezione con via S. Lazzaro;

• divieto di transito nel tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Milano e l’intersezione con via S. Lazzaro dalle ore 19,00 alle ore 22,30 circa ad eccezione dei residenti, degli accedenti alle proprietà private sulla via Roma, dei taxi, degli autoveicoli al servizio di persone invalide con limitata o impedita capacità motoria;

• circolazione a doppio senso di marcia nel tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Milano e l’intersezione con via S. Lazzaro.

• sosta veicolare riservata ai taxi sul lato sud di via Roma;

• stallo per la sosta riservata agli autoveicoli al servizio di persone invalide con limitata o impedita capacità motoria.

- Divieto di transito e del divieto di sosta, con rimozione forzata con spese a carico dei proprietari nei sotto indicati tratti di strada e all’interno delle aree circoscritte dall’apposita segnaletica, dalle ore 18,00 alle ore 22,30 circa, su tutta l’area del parcheggio situato in via J. F. Kennedy e prospiciente la piscina comunale. Dalle sopraindicate prescrizioni sono esclusi i veicoli di soccorso, di pronto intervento e dei veicoli inerenti alla manifestazione “42° Rievocazione Storica 1000 Miglia 2024”.

Le tappe 2024

Dopo il via da Brescia nel pomeriggio di martedì 11 Giugno e l’attraversamento di Bergamo, Novara e Vercelli, la prima tappa si è conclusa a Torino. Il secondo giorno, le auto si sono dirette verso sud, scollinando le Langhe e attraversando il centro di Alba per poi fare rotta verso Genova, Capitale Europea dello Sport 2024 e sede del primo pranzo di gara. Dopo la sosta, la gara si è lasciata alle spalle la Riviera di Levante e in direzione della costa tirrenica, è giunto a Viareggio, sede dell’arrivo della seconda giornata di gara.

Terza tappa, la discesa verso Roma, con deviazione nell’entroterra toscano, passaggio da Lucca, per poi fare ritorno sulla costa a Livorno e proseguire fino al break del pranzo a Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio il passaggio da Grosseto, l’ingresso nel Lazio e la discesa lungo il Lago di Bolsena prima di concludere la giornata con la sfilata in via Veneto.

Il quarto giorno gli equipaggi risaliranno fino a Orvieto prima di sostare per il pranzo a Solomeo, da dove ripartiranno verso Siena e Prato. Prima di raggiungere il finale di tappa a San Lazzaro, piloti e navigatori valicheranno i passi della Futa e della Raticosa.

Da Bologna, l’ultima tappa incontrerà Ferrara e Mantova, e ancora il lago di Garda con la Valtenesi e

Salò prima della classica passerella in Viale Venezia a Brescia.