L'orrore negli occhi e il valore della memoria. Il 2 agosto vissuto dai cittadini | VIDEO

Le voci di chi quel giorno se lo ricorda come fosse ieri, di chi, a distanza di 43 anni dalla strage in stazione, ha voluto mettersi in marcia affinchè non si dimentichi una pagina tanto dolorosa della nostra storia

"Non si molla, mai". È questo lo spirito dei manifestanti del corteo per il 43esimo anniversario della strage di Bologna. La città mantiene vivo il ricordo di un attentato nel quale sono morte 85 persone e 200 sono rimaste ferite. Una giornata importantissima, affinché la memoria di atti terribili come questo non vengano ripetuti in futuro.

"Dimenticare è la cosa peggiore che può succedere a una popolazione" ci dice una cittadina. "Ricordo benissimo quel giorno - continua - all'inizio si parlava di migliaia di morti". Bilancio più contenuto sicuramente, ma non meno drammatico. "Quando ho sentito lo scoppio ho avuto anche la brillante idea di andare a vedere quello che era successo" ci riferisce un'altra cittadina, che al momento dell'attentato di trovava in centro.

"Una giornata importantissima per non dimenticare - continua un residente della provincia e figlio di un partigiano. La memoria è anche una memoria civile". "Oggi siamo qui per imparare e per migliorarci, affinché stragi di questo tipo non succedano più".

Strage 2 agosto 1980, testimonianze e memoria

Continua a leggere su BolognaToday.it