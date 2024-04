25 Aprile, non di sole deposizioni di fiori. Bologna esercita la memoria

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Cerimonie commemorative con alzabandiera e fiori. Ma non solo. Anche concerti, incontri, proiezioni e mostre. Ricco il calendario di eventi in programma anche quest'anno, non solo nel comune di Bologna (qui il calendario degli appuntamenti), ma in tutta la città metropolitana bolognese in occasione del 25 aprile, anniversario della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazi-fascista. E' così che il nostro territorio esercita la memoria. Rivive, analizza, metabolizza e forse anche un pò esorcizza la paura di un passato che così lontano ancora non è.

A Bologna dal 21 al 25 aprile, sono esposte le bandiere delle Brigate partigiane dalle finestre di Palazzo d’Accursio. Verranno inoltre deposte le corone nei luoghi della Resistenza e ai cippi dei partigiani caduti nei quartieri della città.

All'ombra delle due torri torna anche, non senza qualche polemica per i timori sulla vivibilità della zona, la tradizionale manifestazione Pratello R'Esiste. Per contenere possibili disagi il sindaco Lepore ha emanato una ordinanza contenente un pacchetto di misure per la sicurezza urbana e la regolamentazione del traffico nell'area circostante.

A Monte sole il Padre della Salis e il monologo di Scurati

Sul nostro territorio tra gli appuntamenti sicuramente più attesi per il 25 aprile c'è quello a Monte Sole, teatro dell'eccidio del 1944, che attraverso il sangue delle sue centinaia di vittime è diventato un potente simbolo dell'antifascismo. Il programma delle celebrazioni per il 2024 si presenta particolarmente ricco. Dal palco di Monte Sole verrà letto il monologo di Antonio Scurati che non sarà trasmesso nel programma di Serena Bortone ‘Che sarà…’ su Rai 3. Tra i tanti ospiti presenti, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ma anche il padre di Ilaria Salis, Roberto. Tra gli artisti ci saranno Andrea Pennacchi, Moni Ovadia, Max Collini oltre ai giornalisti Aldo Cazzullo e Gabriele Del Grande.

Gli appuntamenti negli altri comuni del Bolognese

Tra i vari appuntamenti in programma c'è Percorsi antifascisti da Monzuno a Marzabotto, con vari eventi a ingresso libero tra storia, memoria, attualità, mostre fotografiche, dibattiti, interviste, letteratura, teatro, laboratori e musica. Ne segnaliamo alcuni: alle 9.30 a San Martino concerto dei cori "Le chemin des femmes" e "Le Core", dopo i saluti ufficiali, spettacolo di Andrea Pennacchi "Mio padre - Appunti sulla guerra civile". Dalle 13 nel Prato del Poggiolo concerti di: Wunder Tandem e Extraliscio. Nella Yurta del Poggiolo mostra fotografica "Sguardi Resistenti". A Casaglia alle 16 lo spettacolo "Il Duce Delinquente" con Aldo Cazzullo & Moni Ovadia. Le iniziative proseguono anche venerdì 26 e sabato 27 con concerti e proiezioni.

A Lizzano in Belvedere, giovedì 25 aprile alle 11 nel Centro Documentale Enzo Biagi (Pianaccio) incontro "La resistenza delle donne: ieri, oggi e domani". L'evento si aprirà con un ricordo di Bice e Enzo Biagi e di David Sassoli e sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook del Comune di Lizzano in Belvedere e di Articolo 21, poi su YouTube. Il programma completo.

Diversi gli appuntamenti a Pianoro: il Museo di Arti e Mestieri ospita la mostra collettiva "I luoghi della Resistenza", visitabile fino al 28 aprile, al sabato e domenica ore 16-19. Sabato 20 aprile alle 10 "Perché si sappia... un percorso rievocativo lungo le vie di Pianoro" guidato dagli alunni di due classi della Scuola media V. Neri di Pianoro, fra gli interventi artistici di “Segni di Resistenza” e di “Cuore di pietra”, con la lettura di alcuni brani dal diario di Luciano Bergonzini. A conclusione l’incontro con Mauria Bergonzini, figlia di Luciano, al Museo di Arti e Mestieri.

Giovedì 25 aprile alle 11 in Piazza dei Martiri a Pianoro Nuovo "Concerto Resistente" con le esibizioni del Coro Blue Skies e dell'Orchestra Impullitti. Alle 12.30 al Parco della Pace a Pianoro esibizione del Coro Canta che ti passa e alle 15 "Trekking per i caduti di tutte le guerre", dalla Parrocchia di Rastignano all'Altare Materpacis di Montecalvo. Info 3516308045. Il programma completo.

A San Lazzaro di Savena, martedì 23 aprile alle 18 in Mediateca, "Tempesta e Terremoto: le imprese epiche di due partigiani della 7° Gap", reading spettacolo a cura di Legg'io. Giovedì 25 aprile alle 17 in Piazza Bracci concerto del Corpo Bandistico “Città di San Lazzaro”.

Gli otto comuni dell'Unione Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale) e gli altri comuni promotori del progetto Parco della Memoria, ossia Baricella, Granarolo, Minerbio e Malalbergo, con la partecipazione di ANPI, e SPI CGIL, organizzano una serie di eventi che ruotano intorno a un luogo simbolo della nostra Liberazione, e cioè il Casone del Partigiano. Ne segnaliamo alcuni: mercoledì 24 aprile alle 20, "Suoni resistenti al casone del Partigiano", libri, letture, attività per bambini/e, gruppi musicali in concerto a cura dell’Associazione Primo Moroni – Ponticelli di Malalbergo.

Giovedì 25 aprile alle 14 "Ciclata della Resistenza" organizzata dalle sezioni ANPI del territorio e dai Comuni promotori del progetto Parco della Memoria. Alle 15.15 arrivo della ciclata al Casone del Partigiano. A seguire: Coro delle Mondine di Bentivoglio, "La terra che resiste" laboratorio per bambini/e a cura dell’Ass.ne Resistenzaterra, "Sorelle Resistenti. Dalle donne della Resistenza alla resistenza delle donne", con Laura Gramuglia (parole) ed Elisa Genghini (musica); "Carlo Alberto Pizzardi e la Grande Guerra" mostra fotografica. Ingresso libero.

"Un piccolo esperimento di memoria comparata" è il titolo dello spettacolo in programma venerdì 26 aprile alle 21 al Teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore, che fa parte della stagione teatrale Agorà. Il programma completo.

Tante le iniziative in programma a Castel San Pietro Terme, ne segnaliamo alcune: Giovedì 25 aprile, dalle 16 alle 21, in piazza Martiri Partigiani “Liberamusica - Arte Musica Cibo e Ristoro”, concerto e iniziative culturali. Mercoledì 15 maggio alle 18 nel Giardino Ex Asilo in via Matteotti, iniziativa a cura di ANPI Castel San Pietro Terme "100 anni dall'uccisione di Giacomo Matteotti", presentazione del libro "Un anno di dominazione fascista", interverrà Massimo Meliconi. Il programma completo.

A Monte San Pietro il 21 aprile alle 15 "Passi partigiani", trekking storico con narrazioni di Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti di Allacciati le storie. Partenza Piazza della Pace e arrivo al monumento "Intrecci di memoria", all'Orto-giardino Il Biricoccolo.

A Castello di Serravalle, giovedì 25 aprile il Teatro delle Ariette propone alle 13 pranzo popolare autogestito e alle 15 lo spettacolo "Canto alla terra - gli eroi e il Mediterraneo", uno spettacolo di e con Giuseppe Cederna. A seguire presentazione libro "Quando il fumo si dirada". Al centro sociale Cassanelli Bazzano alle 15 " Musica con Valsamoggia Big Band". Il programma completo.

Giovedì 25 aprile a Medicina al termine delle celebrazioni ufficiali Coro di bambine e bambini delle Scuole primarie, lettura dei brani premiati nell'ambito del concorso “Mi hanno raccontato una storia” promosso da A.N.P.I. Medicina. Infine, la violinista Mariella Papanaga interpreterà brani di repertorio presso il Centro Sociale Medicivitas.

A Castenaso Giovedì 25 aprile alle 12.30 Pranzo del Partigiano al Centro Sociale Culturale L'Airone. Il Centro, lunedì 6 maggio alle 20.30, ospita anche la presentazione del laboratorio "La Resistenza a Castenaso" classe 3E Istituto Comprensivo Scuola Media Gozzadini, in collaborazione con l'Istituto Parri.

A Ozzano dell’Emilia giovedì 25 aprile dalle 8 Camminata della Resistenza; alle 9.30 prende il via la 10° edizione del Torneo della Liberazione – 5° Memorial Corrado Zaini di pallavolo al Palazzetto dello Sport di Ozzano.

A Crevalcore il 25 aprile dalle 15 alle 21 al Parco Armando Sarti, musica dal vivo con "La Libertà in concerto". Evento organizzato da A.N.P.I. Sez. Crevalcore. Ingresso libero. Il programma completo.

Le celebrazioni del Comune di Monterenzio si concludono giovedì 25 aprile alle 12.30 con il pranzo organizzato dall’A.N.P.I. presso la Sala Primavera di Loiano (prenotazioni al n. 3334114097 entro il 22 aprile). Il programma completo.

A Calderara di Reno il 25 aprile in Piazza Marconi verrà allestita la mostra "12 principi fondamentali della Costituzione", tratta dall'opera di Ro Marcenaro dedicata ai primi 12 articoli della Costituzione della Repubblica italiana. Sabato 27 alle 21 alla Casa della Cultura "Italo Calvino" proiezione del docufilm di Liviana Davì "I miei sette padri", storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio, alla presenza di Adelmo Cervi. Il programma completo.

Giovedì 25 alle ore 10.45 da Piazza Berlinguer, ad Anzola dell'Emilia, si darà il via alla partenza delle Staffette partigiane per un giorno: 100 volontari consegneranno 100 libri a 100 cittadini del nostro comune, libri che parlano dei valori della libertà, della storia, della memoria di quel periodo, che verranno consegnati insieme a un garofano rosso. Alle 12.30, presso il Centro sociale Ca' Rossa è inoltre in programma il Pranzo della Resistenza dell'A.N.P.I – sezione Anzola, seguito dall'atteso appuntamento del Concerto Resistere degli allievi del Centro Culturale Anzolese coordinati e diretti dal Maestro Sergio Altamura, che in caso di maltempo si svolgerà alle Notti di Cabiria.

Tra i tanti appuntamenti in programma a Imola segnaliamo giovedì 25 aprile alle 9.30 all'ex Bar Bacchilega l'inaugurazione della mostra "When a Space Becomes a Place / ART4Rights", esposizione dei progetti realizzati tra il 2023-2024 dei Paesi partner all'interno del progetto Europeo CERV a cura di Annalisa Cattani, Imola Musei, SERN e del Comune di Imola. Seguiranno letture di brani di Franco Leidi partigiano italiano, noto artista in Svezia, con gli studenti della classe 5ATA Istituto Alberghetti. Nel pomeriggio, in Piazza Matteotti alle 16 installazione e performance "Il Piedistallo Vuoto", monumento dedicato alle donne, a cura di Annalisa Cattani, Carlo Geraci alla chitarra. Dalle 17 "25 aprile in piazza": il gruppo di giovani Papaveri organizza un pomeriggio di festa, di concerti e di parole antifasciste, sul palco numerosi gruppi. Il programma completo.