Plastic free day, il 26 settembre a Sasso Marconi tanti volontari all'opera

In programma quasi 350 appuntamenti in contemporanea in tutt’Italia

Saranno 350 gli appuntamenti in contemporanea in tutt’Italia per il nuovo evento di Plastic Free Onlus . Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini . si legge in una nota - muoiono proprio a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre due anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza 2 eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio. Il secondo evento nazionale dell’anno si terrà fra pochi giorni, il 26 settembre 2021, con quasi 350 appuntamenti, da nord a sud, con l’obiettivo di superare i 300.000 chilogrammi di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente.

Quest'anno particolare l'iniziativa di pulizia in programma a Sasso Marconi. Il ritrovo sarà il 26 settembre alle ore 9.30 a Borgonuovo nella stazione dei treni per poi procedere su Via Cartiera. Durata media di 3 ore. L’iniziativa è supportata anche da diversi sponsor locali .

Il gruppo Plastic Free Sasso Marconi è nato da poco meno di un anno ed è risultato sempre molto attivo con grande partecipazione, ad oggi sono state organizzate già una decina di raccolte nella città e nell’ultima data nazionale passata i volontari sono arrivati a quasi 150, potete seguire il gruppo anche su Facebook con foto e video delle raccolte effettuate. Aspettiamo grande partecipazione anche per questa nuova data nazionale!

L’iscrizione all’evento come volontari è totalmente gratuita, basterà andare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/calendario-eventi/ , e egistrarsi come volontario per ricevere tutte le istruzioni.