8 marzo, tra scioperi e corteo: chi si mobilita oggi

Scuola, treni, autostrade, sanità. È una giornata di scioperi e i disagi quella di oggi, 8 marzo, che si incrocia con la giornata internazionale della Donna e il tradizionale corteo.

8 marzo, chi sciopera

I treni Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenitalia Tper). Da mezzanotte alle ore 21 dell’8 marzo potranno subire variazioni o cancellazioni. Sono previste le fasce orarie di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole imprese ferroviarie.

La sanità. Sono assicurati i livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di sciopero. Presidio alle ore 8:30 alle ore 10:00 al Policlinico Sant'Orsola di Bologna (entrata da via Massarenti n.9).

Servizi pubblici. (pubblica amministrazione, igiene ambientale, terzo settore) dell’area metropolitana di Bologna per l’intera giornata dell'8 marzo. Hera e Comune di Bologna comunicano possibili disagi nei servizi.

Enel. Lavoratrici e lavoratori per protestare contro la politica del nuovo management con presidio in piazza del Nettuno dalle 10 alle 13 .

Scuole superiori e Università

Il corteo

Il corteo a Bologna prenderà il via da piazza XX Settembre, l'8 marzo, alle ore 17. In mattinata previsto invece un presidio dalle ore 9.30 in piazza Maggiore.