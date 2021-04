85 anni vissuti tra i banchi del mercato: la Piazzola incorona la sua Regina

Un riconoscimento per l'eccezionale carriera della regina degli ambulanti dello storico mercato. Aurea festeggiata dai colleghi, e non solo. A renderle omaggio anche Conti e Lepore, divisi dalle primarie Pd, uniti dall'ambulante-regina

85 anni vissuti tra i banchi del mercato. La Piazzola è diventato il regno di nonna Laura Conti, detta Aurea e conosciuta come la 'pantera', per la grinta che la contraddistingue.

Ha solo due anni quando si aggira per strada con i suoi genitori e un carretto per vendere giocattoli. Nonostante la tenera età non conosce orari di lavoro. Sempre sul pezzo, con ogni tempo e stagione climatica. Conosce precarietà e miseria. Resiste.

Sotto ai suoi occhi si è snodata la storia della città: ha visto la guerra, anni. Non ha esitato ad aiutare i partigiani, portando loro cibo e medicine. Ha poi vissuto il boom economico e oggi si trova a rimpiangere quegli anni '50 ormai andati. Può raccontare di aver conosciuto Dozza, come di aver visto transitare tra le bancarelle generazioni intere di bolognesi.

"Aura ci ha trasmesso insegnamenti e valori acquisiti in strada, cosa che dovrebbe essere materia di insegnamento a scuola", raccontano gli ambulanti della Piazzola, che oggi hanno voluto incoronarla 'Regina', con tanto di cerimonia, cartellone dedicato e fiori. Una festa cui hanno preso parte anche Isabella Conti e Matteo Lepore. Divisi dal voto alle prossime primarie del centrosisnitra, ma uniti dalla grinta di nonna Aurea.