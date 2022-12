Nuovo supermercato inaugurato a Ozzano, 35 le neo-assunzioni

Il nuovo Eurospar di Ozzano dell’Emilia è stato inaugurato questa mattina in via Emilia, con un taglio del nastro che ha visto la partecipazione del sindaco Luca Lelli, la benedizione di don Severino Stagni, la presenza del direttore regionale Aspiag Service/Despar per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban, accompagnato dal capo area Paolo Ambrosini e dalla direttrice vendite Tiziana Pituelli.

"Accogliamo con favore – ha affermato il Sindaco Luca Lelli - l'apertura di un nuovo punto vendita Eurospar sul nostro territorio. Si tratta, tra l'altro, di un intervento realizzato su area privata alle porte del paese che ha visto l'abbattimento del vecchio capannone artigianale ormai in disuso da tempo e la realizzazione, in tempi brevi, di quello nuovo contribuendo così anche alla riqualificazione urbanistica del comparto. L'apertura di un nuovo punto vendita gestito da un'importante catena come Despar, se pure in zona ve ne siano già altri, va ad arricchire le possibilità di scelta dei cittadini, senza tralasciare il fatto importante di aver creato, sul nostro territorio, dei nuovi posti di lavoro".

35 nuove assunzioni

"Il nuovo supermercato - spiega Despar - nasce come frutto di un’importante riqualificazione urbana, con un’area vendita di circa 1.250 mq e una squadra composta da 40 collaboratrici e collaboratori, di cui 35 neo assunti: si tratta di un ulteriore rafforzamento in regione per il marchio gestito da Aspiag Service nel Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia".

“Ozzano rappresenta per noi la grande voglia di crescere sul territorio e lo dimostra la promessa mantenuta di inaugurare questo importante punto vendita a ridosso del Natale – ha dichiarato Alessandro Urban, Direttore Regionale Aspiag Service per l’Emilia Romagna – Le grandi difficoltà negli approvvigionamenti non ci hanno impedito di lavorare con velocità e qualità per poter fornire ai cittadini un servizio che arriva proprio in prossimità delle Feste, ma il cui valore andrà ben oltre questo momento. Il marchio Despar si proietta così alle prossime sfide, con l’obiettivo di mettere al centro degli investimenti l’Emilia-Romagna un fatturato al pubblico di 400 milioni di Euro e arrivare nel 2025 a un totale di oltre 35 punti vendita diretti gestiti”.