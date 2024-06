Quando il gioco si fa da tavolo, torna il 'Games on Board'

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Abituali, occasionali, novizi, giovanissimi o attempati. Non importa, chi ama i giochi da tavolo e i giochi di ruolo questo fine settimana a San Lazzaro, alle porte di Bologna, avrà solo l'imbarazzo della scelta. Al PalaSavena è tutto pronto per la seconda edizione di 'Games on Board': 150 tavoli attendono gli appassionati per una due giorni in cui cimentarsi nei classici, da Monopoly - anche nelle sua versione dedicata a Bologna - a Risiko, o mettere alla prova le proprie capacità con Dixit. Ampio spazio ai giochi di ruolo, come Dungeons and dragons, che stanno conquistando tanti giovanissimi giocatori.

In 1.600 metri quadrati di area espositiva, saranno allestiti 150 tavoli: 20 associazioni del territorio gestiranno l'area del gioco libero, in cui ognuno potrà provare giochi vecchi e nuovi, mentre quest'anno saranno ben 35 gli spazi dedicati alle autoproduzioni, in cui gli autori emergenti e indipendenti presenteranno in anteprima i loro games inediti. E anche quest'anno si potrà dare nuova vita ai giochi che non si usano più lasciati in soffitta, grazie al bazar del gioco usato.

L'Escape Room e tutte le altre novità

Tra le novità, la Escape Room creata appositamente per la fiera dagli AcchiappaZug!, e il Quizzone interattivo che testerà tra i presenti la conoscenza dei giochi da tavolo, con premi per i più bravi messi in palio dal negozio specializzato Goblin. Attesi al PalaSavena anche influencer del mondo gaming, streamer e giocatori di spicco che interagiranno con il pubblico, e condivideranno con i fan i loro trucchi, segreti e strategie.



Tra gli ospiti, Mac Gerdts, Gioca Giullari, Silvia di Escilgioco, Amicidigiula e Carletto Fx. Main sponsor dell'evento sarà ancora la casa editrice 'Boh!Edizioni', mentre tra i partner della manifestazione ci sono il Cnr, Boardgames Offerte, Dice'n Roll, Balena Ludens, Gem, e Games Academy.

"Una edizione ancora più ricca di eventi"

“Siamo orgogliosi di poter presentare una seconda edizione ancora più ricca di eventi - dicono gli organizzatori Mirko Brini e Gianluca Matera- dopo l’ottimo risultato del 2023. Al PalaSavena accoglieremo tutti quei giocatori, sia abituali che occasionali, che vogliono vivere o conoscere il mondo dei giochi da tavolo in maniera ludica e senza dover necessariamente esserne esperti. Games on Board non vuole essere la solita fiera ‘nerd-pop’,ma un modo per far conoscere il gioco da tavolo nel territorio bolognese e a tutte le generazioni, dai più piccoli ai più grandi; lo scopo di questa due giorni è molto più divulgativo che commerciale, tanto che abbiamo voluto moderare i prezzi proprio per questo motivo. Quest’anno ci saranno ancora più tavoli per giocare e nuove esperienze immersive, il tutto accompagnato da tanti ospiti che gireranno e giocheranno tra i tavoli.”

Il patrocinio di Confcommercio Ascom Bologna

Per il secondo anno consecutivo, Confcommercio Ascom Bologna ha voluto patrocinare “Games on Board”. “Siamo lieti di ospitare la conferenza stampa di ‘Games on Board’ - La fiera dei giochi da tavolo e di ruolo, giunta con successo alla seconda edizione, che si terrà al Palasavena nei prossimi giorni – aggiunge il direttore generale Giancarlo Tonelli - . Confcommercio Ascom Bologna ha sempre sostenuto ed apprezzato la partecipazione e la valorizzazione delle collaborazioni tra le realtà imprenditoriali e commerciali del territorio e la cittadinanza considerando fondamentali le iniziative che sviluppano divertimento e aggregazione fra persone di tutte le età come accade con questa iniziativa.”