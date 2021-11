Inaugurazioni. A Bologna apre Medi-Market (e regala biglietti gratis per la mostra di Frida Kahlo)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Giovedì 25 novembre, presso il Parco commerciale Meraville di Bologna, il gruppo belga di parafarmacie MediMarket – specializzato nella vendita di prodotti di salute, cosmesi e benessere dedicati a tutta la famiglia –aprirà al pubblico una nuova parafarmacia estesa su ben 500mq.

Nel punto vendita bolognese professionalità, qualità e prezzi accessibili tutto l’anno garantiranno ai clienti i migliori prodotti e servizi senza alcun compromesso.

Per l’azienda, che promuove la filosofia Democratising Health Expertise, la qualità e la competenza devono infatti essere sempre alla portata di tutti, senza rinunce; rendere accessibili a quante più persone possibili la più ampia gamma di prodotti e servizi superiori è uno dei punti di forza del gruppo che ad oggi vanta ben 90 punti vendita in Europa tra Italia, Belgio, Lussemburgo e Francia.

In occasione del giorno dell’inaugurazione, Medi-Market ha deciso di regalare ai suoi clienti 60 biglietti per un ingresso gratuito alla mostra Frida Kahlo. The Experience – “Ojos que no ven corazón que no siente” presso Palazzo Belloni: i primi 60 clienti che il 25 novembre effettueranno un acquisto minimo di 40€ riceveranno come omaggio un biglietto gratuito alla mostra evento che a Bologna celebra l’artista più amata del Messico.

A sostegno della nuova apertura è stata realizzata anche una campagna di teasing online e offline che ha visto protagonisti i cittadini stessi. Attraverso uno speciale QR Code, condiviso sui social media di Medi-Market e riportato sui flyer distribuiti in punti strategici della città, le persone hanno potuto accedere ad una pagina speciale e seguire passo per passo l’avvicinarsi della grande apertura con grafiche, foto dei lavori in corso e coinvolgenti quiz che hanno svelato progressivamente i dettagli del nuovo negozio.

Medi-Market è un gruppo di farmacie (Pharmacy by Medi-Market) e parafarmacie (Medi-Market) leader in Belgio nel settore della salute e del benessere. Il gruppo conta oltre 80 mega-punti vendita (da 400 a 1000mq) in Belgio, Lussemburgo e Francia e due webshops (www.pharmacy-medi-market.be; www.medi-market.be).

Dopo il grande successo sul mercato nazionale belga, il gruppo aprirà il suo nono punto vendita ad insegna Medi-Market in Italia. Sarà la seconda apertura nella regione Emilia-Romagna, dopo la recente inaugurazione del punto vendita di Castel Guelfo di Bologna, avvenuta il 23 settembre 2021

“Viviamo in un’epoca in cui il mercato si alimenta di promozione temporanea e di prodotti proposti dalle farmacie classiche a prezzo massimo consigliato; da noi, in media, si può risparmiare tra 20 e 40% rispetto a una farmacia classica” commenta Alessandro Catelli, Responsabile Marketing del Gruppo. “E visto che si tratta di salute, questa convenienza e questa scelta devono essere accompagnate da professionisti. Proprio per questi motivi, Medi-Market si avvale solo ed esclusivamente di farmacisti e personale altamente specializzati.”

Basandosi su queste fondamenta e credendo fermamente nella filosofia Democratising Health Expertise, il 2022 si prospetta un anno ricco di aperture per Medi-Market, proprio per dare modo a più persone possibili di accedere ai prezzi, agli assortimenti e alla consulenza messa a disposizione dal Gruppo in tutti i suoi punti vendita.