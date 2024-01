Mikhail, giornalista russo scappato a Bologna: "A Mosca non posso tornare con Putin"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Mikhail Kalinin, è un giornalista russo nato e cresciuto a Mosca. Lavora come articolista per il media outlet investigativo The Insider, che è vietato in Russia ed è classificato come “organizzazione indesiderabile” per la sua associazione al fronte anti-Putin. Quella che doveva essere un'esperienza all'estero per studiare Comunicazione Giornalistica all'Alma Mater si è tramutata in un auto-esilio dopo l'Invasione della Russia dell'Ucraina. Nonostante le sanzioni, che hanno reso la vita dei cittadini russi in tutto il mondo più difficile, e la persecuzione da parte del regime dittatoriale putiniano, Mikhail resiste e si è costruito una nuova vita qui nella città delle due torri dove ora ha tanti amici.

Cosa ti porta qua a Bologna? La città è stata una scelta tua o è stata Bologna a scegliere te?

Penso che sia stata una scelta reciproca tra me e Bologna. Nel 2021 ho deciso di fare la magistrale in Italia, affascinato dalla cultura e dalla lingua italiana e viaggiato spesso nel paese. Il programma in Giornalismo e media digitali dell'Università di Bologna mi è piaciuto, e ho deciso di iscrivermi. Avevo considerato anche altre città, tra cui Roma, ma volevo anche staccare da metropoli come Mosca, dove ho vissuto tutta la mia vita, e immergermi anche nella vita studentesca. Poi lo stesso programma della magistrale dell'Unibo mi sembrava più interessante. Così, mi sono trasferito a Bologna e ho trascorso qui due anni intensi, lavorando e studiando allo stesso tempo.

Come sono stati i tuoi primi giorni in Italia? Ti sei sentito accolto come cittadino russo?

Nel mio primo periodo in Italia, provavo frustrazione per non avere amici e non poter praticare l'italiano, cosa che trovavo assurda vivendo qui. Girovagavo per le affollate strade di Bologna ascoltando le conversazioni delle persone per cercare di entrare in contatto con l’italiano. Non bisogna illudersi, all'estero nessuno ti aspetta, e sta anche a te decidere se vuoi essere accolto o meno. È importante essere aperti alla comunità in cui ti trovi per sentirsi a casa. Poi ho iniziato a parlare con il mio vicino di casa, italiano, e siamo andati insieme al mio primo aperitivo! Allo stesso modo, all'università cercavo di fare conversazioni con i miei compagni di corso e fare amicizia. Non ho mai avvertito pregiudizi a causa della mia nazionalità, anzi, tutti erano interessati a parlare con un giornalista che era fuggito dalla Russia e a saperne di più sul regime di Putin e sulla sorte del politico di opposizione avvelenato Alexei Navalny. E io, a mia volta, ero interessato agli argomenti della politica italiana, ad esempio, all'ascesa del Movimento 5 Stelle o alla figura di Giorgia Meloni.

Come sono cambiate le cose dopo la guerra? Al livello sociale ma anche lavorativo. Ti sei mai sentito discriminato?

Temevo di essere escluso dall'università e deportato in Russia perché la situazione non era chiara. Da un lato, capivo che ciò andasse contro i diritti umani e i principi democratici dell'Ue, ma dall'altro lato, contro la Russia erano state imposte sanzioni senza precedenti, tutto stava accadendo per la prima volta, e non sapevo cosa aspettarmi. Devo dire che non ho mai affrontato discriminazioni a livello sociale, anzi, ho ricevuto un enorme sostegno da parte dei miei amici, compagni di corso, professori e persino persone a me appena conosciute. Sono molto grato a tutti gli italiani per questo supporto in un momento vulnerabile per me, l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Tuttavia, a livello burocratico le cose sono diventate più difficili. Ad esempio, qualche mese fa mi è stato negato l'apertura di un conto bancario presso Intesa San Paolo, la dipendente mi ha detto chiaramente al telefono che non aprono conti ai russi a causa delle sanzioni.

Ti manca casa? Vorresti tornare? Pensi sia possibile?

Provo una certa nostalgia per la mia città, Mosca, dove avrei tutto: famiglia, amici, appartamento, connessioni. Ultimamente ho riflettuto molto sull’ idea di “casa” e ho realizzato che per me casa è più legata alle persone che al luogo. L'importante è circondarsi di coloro con cui ci si sente a proprio agio. Ho avuto la fortuna di incontrare molte persone care da diverse parti del mondo in questi due anni, grazie alle quali mi sento a casa ovunque mi trovi geograficamente. Con la Russia mi legano ora solo la famiglia e alcuni amici con cui posso incontrarmi in altri paesi. Non vedo il mio futuro come giornalista indipendente in quel paese. E mi sono già rassegnato al fatto che non tornerò lì sotto il vecchio regime. In primo luogo, perché lì c’è rischio di essere perseguito legalmente per la mia attività giornalistica e potrebbero mobilitarmi per la guerra come maschio. In secondo luogo, la Russia non è più la mia casa.

Ti senti libero di esprimerti su quello che sta succedendo nel tuo paese?

Parlo liberamente di ciò che sta accadendo nel mio paese, ma non direi che è il mio argomento preferito di conversazione. In particolare, non mi piace quando me ne parlano al primo incontro. Mi dispiace molto che la Russia e persino la cultura russa siano ora associate da molte persone alla guerra, al terrore ed a Putin, e non posso influenzare o cambiare nulla a riguardo. Probabilmente ci vorranno decenni perché la situazione cambi.

Tra le polemiche è stato accolto l'annuncio della proiezione del film “Il Testimone” . Cosa ne pensi. Appoggi quanti sostengono che debba essere censurato?

Non ho visto questo film e non credo di voler perdere tempo guardando la propaganda russa, che già mi è sufficiente per lavoro. Non ho dubbi che il film sostenuto dal Ministero della Cultura e della Difesa russi sia propaganda. In Russia da tempo costruiscono una realtà alternativa con la loro verità. Quindi non sono sorpreso dalla vivace polemica attorno a questo film. Qui non si tratta di censura e libertà di parola, perché non stiamo parlando di cinema indipendente. Allo stesso modo in cui in Europa sono stati bloccati molti media russi propagandistici, un film del genere non ha posto nelle democrazie.