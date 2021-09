Installata Orgasmatron Redux : l'opera che riunisce tecniche di stimolazione della sessualità in un’unica esperienza

Norma Jeane – vero nome di Marilyn Monroe – è lo pseudonimo di un artista che non intende essere identificato/a. Riguardo alla sua biografia, le uniche informazioni trapelate sono che è “nata a Los Angeles il 5 agosto del 1962

Si chiama Orgasmatron Redux ed è il nuovo progetto per Le Serre dei Giardini Margherita in collaborazione con Kilowatt e MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna. Oscillando tra mito, intuizione e pratica pseudo scientifica Norma Jeane ha creato un dispositivo che riunisce diverse tecniche di stimolazione della sessualità in un'unica esperienza, sicuramente mitica, potenzialmente esagerata, inevitabilmente eccitante: ORGASMATRON REDUX, l'eccitatore definitivo.

Il dispositivo, costituito da un accumulatore orgonico realizzato seguendo scrupolosamente i progetti originali di Wilhelm Reich, è equipaggiato da un impianto trasmette toni binaurali calibrati per indurre abbandono erotico. La seduta interna è quotidianamente impregnata da Androstenone, Androstenolo e copuline (il complesso feromonico umano sia maschile che femminile) e l'ambiente è illuminato da una luce rossa con una frequenza ideale per stimolare il sistema endocrino e la libido degli ospiti.

Il dispositivo è installato e visitabile dal 1 settembre all'interno di Serra Madre, la nuova area delle Serre dei Giardini Margherita, a Bologna e l'accesso è consentito esclusivamente a una persona per volta.

Norma Jeane - vero nome di Marilyn Monroe - è lo pseudonimo di un artista che non intende essere identificato/a. Riguardo alla sua biografia, le uniche informazioni trapelate sono che è "nata a Los Angeles il 5 agosto del 1962, lo stesso giorno in cui è morta Marilyn Monroe". L'assenza fisica totale che l'artista ha deciso di rispettare si materializza nelle persone che di volta in volta coinvolge nel progettare e realizzare le proprie opere, installazioni e performance