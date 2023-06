Nove metri quadri di legalità, inaugura il negozio contro le mafie e il caporalato

"Inaugurato in via De Fusari 14/D il punto vendita Terreaudaci i cui articoli, come riporta l’insegna del negozio – contro le mafie, contro il caporalato – hanno una forte matrice etica, perché ognuno viene prodotto senza sfruttamento del lavoro, coltivato principalmente su terreni sequestrati alle mafie e/o realizzato da cooperative sociali che operano attivamente contro il caporalato o la criminalità organizzata, agevolando l’inserimento di persone in situazioni di fragilità o provenienti dalla realtà carceraria". Così spiega l'amministrazione comunale.

Al taglio del nastro presenti Il Sindaco di Bologna Matteo Lepore, Luisa Guidone, Assessora alla legalità democratica e lotta alle mafie e Giuseppe Area, Presidente terreaudaci aps. Erano anche presenti il Segretario regionale del Siulp Luca Paci, il Segretario del Siulp della provincia di Bologna Amedeo Landino, il Segretario del Siulp della provincia di Ravenna Herrol Benedetti

"Acquistare un libro - rimarca l'amministrazione in una nota - una passata di pomodoro, significa sostenere queste realtà, rafforzarne la solidità economica e diffondere il grande valore culturale e simbolico di rinascita, un esempio virtuoso in territori dove la criminalità organizzata ha tutt’ora una presenza capillare e pervasiva. In definitiva possiamo dire che acquistare un prodotto distribuito da terreaudaci è anche compiere un gesto politico che aiuta chi lotta quotidianamente contro le mafie contro il caporalato."

I negozi

L’impresa sociale Terreaudaci ha deciso di aprire dei punti vendita nei centri storici delle città di Bologna e Ravenna. Una parte della superficie degli immobili verrà adibita alla vendita (ed in futuro al prestito) di libri dedicati alla storia delle mafie e dell’antimafia; verranno narrate, anche attraverso l’utilizzo di video proiettori, le storie, appunto ‘audaci’, delle realtà che coltivano, spesso tra mille difficoltà – intimidazioni, danneggiamenti, furti – i prodotti in vendita negli spazi espositivi. L’obiettivo è che "l’apertura dei punti vendita permetta di allargare la platea di persone interessate e sensibili a sostenere queste realtà in prima linea nel contrasto alle mafie e all’illegalità".

Terreaudaci

Nel 2020 a Ravenna un gruppo di undici colleghi e amici costituisce l’Associazione di Promozione Sociale terreaudaci, impegnata nel campo dell’antimafia, con l’intento di dare continuità al lavoro già svolto in questo ambito da alcuni sindacati della Polizia di Stato ravennate (SIULP e SILP per la CGIL in particolare), spesso in collaborazione con l’associazione “Libera”.

Si tratta dello stesso gruppo di colleghi che per più di vent’anni ha cercato di veicolare, tramite del sindacato, le tematiche dell’antimafia e che, aderendo, assieme a numerose persone della società civile all’associazione terreaudaci, intende contribuire a dare impulso al consumo critico che viene concretizzato grazie all’impresa sociale che porta lo stesso nome. L’associazione e l’impresa sociale collaborano a stretto contatto per realizzare questo progetto comune.

Nel centro di Bologna attese altre nuove aperture commerciali dedicate al food & beverage

L'inaugurazione del negozio di via De Fusari rientra tra i sedici progetti 'speciali' approvati dalla Giunta comunale per altrettante aperture commerciali nel cuore della città di Bologna. Si tratta di nuove attività dedicate al food & beverage, tutte nell’ambito della normativa UNESCO che vincola il Comune di Bologna sull’insediamento di nuove attività alimentari. Di fatto, i nuovi esercizi aprono in deroga, possibile solamente nel caso di progetti speciali compatibili con il rispetto e la valorizzazione “delle aree di pregio e della bellezza urbana”.

Dei sedici progetti approvati, nove sono nuove aperture (mentre sette modificano attività già esistenti) e riguardano: