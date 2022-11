Twin Jet, nuovo collegamento aereo Lione - Bologna 

In un contesto di ripresa economica, la compagnia aerea Twin Jet ha deciso di rafforzare i propri servizi verso l'Italia operando un nuovo servizio giornaliero tra Bologna e Lione a partire dal 1° dicembre 2022. Per la compagnia, l'apertura di questo nuovo servizio rappresenta un consolidamento della sua presenza in Italia e nella regione Rhône-Alpes.

Il nuovo volo Lione-Bologna

La compagnia aerea francese offrirà un volo giornaliero di andata e ritorno dal lunedì al venerdì tra le due città. I due aeroporti saranno collegati in soli 1 ora e 30 minuti di volo.

i biglietti di sola andata da Bologna a Lione e viceversa, sono già disponibili sul sito della compagnia a partire da 79 euro con bagaglio da stiva da 20 kg incluso nel prezzo.

Il rafforzamento della base di Lione segna il posizionamento di Twin Jet come leader nel trasporto regionale.

"Dopo l'apertura della rotta Lione-Milano all'inizio di settembre, siamo lieti di annunciare l'apertura di una nuova rotta verso l'Italia, su Bologna. La speranza è di soddisfare una domanda potenziale di clienti collegando due regioni europee molto dinamiche. Stiamo inoltre pianificando di rafforzare la nostra offerta su questa rotta a partire dall'inizio del 2023", sottolinea Eric MORET, il nuovo Direttore Generale di Twin Jet.

“Siamo lieti di accogliere tra i nostri partner una nuova compagnia aerea che, con la rotta per Lione, va a rafforzare ulteriormente il network di destinazioni da Bologna per la stagione Winter in corso", conclude Antonello Bonolis, Direttore Business Aviation e Comunicazione dell’Aeroporto di Bologna.