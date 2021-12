Zecchino d'Oro: tutte le canzoni in gara, cantanti e autori

Dal 3 al 5 dicembre va in onda la 64esima edizione dello Zecchino d'Oro,su Rai 1 e a condurre la manifestazione dedicata ai più piccoli saranno Francesca Fialdini, Paolo Conticini e Carlo Conti, quest'utlimo anche direttore artistico.

In totale sono 14 le canzoni in gara, già ascoltabili su varie piattoforme streaming. Canzoni che vedono anche autori di fama nazionale, come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli della PFM e Luca Mascini degli Assalti Frontali. La novità assoluta è che le canzoni sono anche dei cartoni aminati, grazie alla collaborazione con Rai Ragazzi, visibili Rai Yoyo e sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano.

Le canzoni in gara per la 64esima edizione dello Zecchino d'Oro: