Per gli abbonati Tper il bike sharing è gratis

Chi ha un abbonamento al trasporto pubblico potrà utilizzare gratuitamente il servizio di bike-sharing per tutto il 2024.

L'agevolazione scatta il 10 giugno.



Come funziona

aprire l’app RideMovi

cliccare sul link presente nel pop up

inserire i dati richiesti: numero tessera Mi muovo, nome e cognome, data di nascita, email, numero di cellulare

si riceve un coupon da 8 corse equivalente a 20 euro

inserire il coupon nell’app per attivare la promozione

Le corse sono da 30 minuti. Attenzione: fare 31 minuti equivale a due corse.



Esauriti i primi 20 euro, se ne possono richiedere altri 20 con la stessa procedura, finché l’ abbonamento Tper è ancora attivo.

Parcheggi custoditi e gratuiti per le due ruote

Gli appassionati delle due ruote, in occasione di eventi, potranno usufruire del servizio di parcheggio bici custodito, gestito dalla cooperativa sociale Piazza Grande.

Il 27 giugno BiciQui sarà pronto a ospitare il pubblico del concerto di Zucchero allo Stadio con 100 posti bici posizionati in via Andrea Costa di fronte ai civici 194-196-198.

Il 30 giugno i ciclisti potranno assistere al passaggio della seconda Tappa del Tour de France lasciando in custodia la propria bici nel parcheggio che sarà allestito in zona Meloncello.

E ancora, gli ultimi concerti della rassegna Sequoie Music Park alle Caserme Rosse, in collaborazione con Unipol Arena:

- 3 o 4 luglio Salmo Noyz Narcos

- 11 luglio Take That

- 19 luglio Mahmood