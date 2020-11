A Pianoro si accendono le luci di Natale: "Importante dare segnale di calore e speranza"

Il Covid non deve fermare lo spirito natalizio, e per questo il 21 novembre a Pianoro saranno accese le classiche luci, segno più che mai di calore e speranza. A comunicarlo è il Comune attraverso una nota, insieme al Collettivo Le Botteghe Sottocasa e Confcommercio Ascom Pianoro, insieme per un Natale diverso.

"È grazie all’impegno e alla disponibilità del nuovo Collettivo Le Botteghe Sottocasa, creatosi nel 2020 e rappresentativo dei commercianti e negozi di ogni frazione di Pianoro - si legge - e grazie alle tante aziende del territorio che generosamente si sono offerte di contribuire, moralmente ed economicamente, che si è potuto sviluppare per la prima volta un progetto comune che ha coinvolto tutti, Amministrazione comunale e Confcommercio Ascom di Pianoro comprese, e che renderà possibile illuminare in egual modo tutte le frazioni".

"Come Amministrazione ‐ riferisce la Sindaca Franca Filippini ‐ abbiamo deciso di credere e supportare questa idea perché fin dall'inizio abbiamo creduto che fosse fondamentale, quest’anno più che mai, dare un segnale di calore e di speranza alle nostre attività e ai nostri cittadini. Un Natale diverso per tutti, sì, questo è certo, ma proprio per questo abbiamo scelto di avere nel periodo natalizio non un paese buio, ma un paese illuminato. La luce sarà quest'anno il simbolo concreto di una comunità che non si arrende al buio delle difficoltà, alle paure e all’incertezza, una comunità unita e forte che va avanti insieme". "

Come commercianti ‐ aggiunge il Collettivo Le Botteghe Sottocasa ‐ abbiamo inoltre realizzato una vetrofania natalizia che ogni attività che ha sostenuto il progetto potrà esporre nel proprio punto vendita: un piccolo segno per sentirci ancora più uniti”.

“Abbiamo scelto di Illuminare Pianoro nonostante il momento – sottolinea Silvia Ferraro, Presidente di Confcommercio Ascom Pianoro ‐ anche in uno scenario incerto come quello odierno, in cui le imprese, pur tra mille difficoltà, continuano ad andare avanti, e noi con loro".

Appuntamento il 21 novembre, quando le luci natalizie saranno accese in contemporanea a Pianoro e frazioni, in un abbraccio virtuale a tutta la comunità.