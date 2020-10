L'autunno è arrivato e le giornate, oltre a essersi drasticamente accorciate, si sono anche raffreddate. E se in alcune ore il clima è comunque mite, la mattina e la sera il freddo inizia a farsi sentire. Ma quando si possono accendere i termosifoni?

Ogni località del nostro Paese ha limitazioni specifiche: per questo motivo la legge ha stabilito sei zone climatiche che hanno diverse date di accensione e spegnimento. Il decreto del Presidente della Repubblica del 1993 è la norma che ha stabilito le limitazioni e i criteri di utilizzo degli impianti di riscaldamento in Italia.

E per la città di Bologna, la prima data è il 15 ottobre 2020: giorno in cui entreranno in funzione i termosifoni in tutti i Comuni che fanno parte della Zona climatica 'E'. Riscaldamendo che potrà restare in funzione fino al 14 aprile 2021.