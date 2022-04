A Bologna un nuovo riferimento per appassionati gourmet e turisti : ha aperto l'Acetaia Giusti

Dopo Modena e Milano, l'Acetaia Giusti ha inaugurato a Bologna la terza sede. La storica azienda modenese ha aperto le porte della nuova attività sotto le Torri in pieno centro storico, in via degli Orefici, festeggiando tra cocktail e finger food a base (ovviamente) di Aceto Balsamico di Modena Giusti.

La famiglia Giusti dal XVII secolo cura il suo Aceto Balsamico, tramandando una ricetta che si traduce in complesse armonie di gusto e in prodotti d’eccellenza apprezzati in tutto il mondo, riuscendo ad affiancare al rispetto per la tradizione una filosofia produttiva moderna e sostenibile, che valorizza le persone e il territorio in cui opera.

La nuova bottega a Bologna vuole essere un punto di riferimento per appassionati gourmet e turisti di tutto il mondo: uno spazio che racconta la cultura dell’Aceto Balsamico di Modena tra le antiche botti della nostra acetaia e la degustazione delle migliori Collezioni Giusti. In un ambiente dal design elegante e ricercato che richiama la prima Bottega del centro storico di Modena e il Museo Giusti, si costruisce un percorso esperienziale tra botti storiche, oggetti dell’arte acetiere e degustazione dei prodotti Giusti, alla scoperta dell’Aceto Balsamico di Modena e degli oltre 400 anni di storia dell’Acetaia.

La bottega è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19:30, e il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 19:30.