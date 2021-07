Adozioni del cuore. I cani in cerca di casa a Bologna e provincia

Adottare un cane è una decisione importante, che rivoluzionerà (in positivo) la vostra vita. L'amore e la fiducia che vi può dare un animale di affezione sono unici, ma è necessario rivolgersi a strutture adeguate se volete intraprendere questa nuova avventura. Il nostro consiglio è evitare di affidarvi ad annunci su internet, ma rivolgervi a canili autorizzati, e con professionisti in grado di suggerirvi l'animale che può essere compatibile con voi, e iniziare così un percorso di conoscenza prima dell'affido.Un percorso necessario, sia per il padrone che sarà pienamente cosciente del suo nuovo amico a quattro zampe sia per il cane, che piano piano prenderà fiducia nei confronti della nuova famiglia.

Tra i punti di riferimento di Bologna e provincia c'è il Canile intercomunale Savena Giorgio Celli, in via dei Mulini 20/2 a Loiano. Una struttura che ha a disposizione alcuni cani pronti a essere accolti tra coccole e abbracci. Conosciamoli insieme!

Lei è Dana, una Bulldog Americana di due anni e mezzo estremamente socievole con tutti, anche con sconosciuti, compresi i bambini. Per lei necessaria una famiglia dinamica, con una vita attiva. Non è compatibile con i gatti, con i cani, invece, è da valutare in base alle varie situazioni.

Vi presentiamo Blu, un'Akita Americana di otto anni, socievole e discreta. E' curiosa, ama passeggiare e necessita di un ambiente tranquillo, poco caotico, con un giardino. Ama le attenzioni ma non è invadente.

Lui è Jago, un cucciolone dolcissimo di tre mesi, futura taglia medio/grande. Un meticcio in cerca di coccole e una ciotola sempre piena di cibo!

Questa cucciolona di tre mesi si chiama Jamaica, ed è una futura taglia medio/grande. Una meticcia in cerca di coccole!

Per tutte le informazioni contattare il canile al numero: 328/1006998