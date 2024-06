Elezioni regionali, Lepore: “Includere il tema degli affitti brevi nel programma”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Nel programma del centrosinistra credo sia necessario prevedere una proposta di legge regionale apripista a livello nazionale su questo tema per regolamentare in modo rigoroso questo fenomeno e affidare ai sindaci poteri relativi. Proporrò di costituire un gruppo di lavoro e di avanzare una proposta da sottoporre al nostro o nostra candidato o candidata presidente”. Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore sul tema degli affitti brevi, una questione che anche noi abbiamo affrontato lungamente, a partire del fenomeno AirBnb.

Parlando del tema, Lepore cita il caso di Barcellona, che ha deciso di vietare gli affitti brevi per i turisti a partire dal 2028. “In tanti mi avete girato questa notizia – scrive l’agenzia Dire riportando un post scritto dal sindaco sui social network –. Venerdì il sindaco di Barcellona Jaume Collboni ha annunciato che dal 2028 la città spagnola non rinnoverà le licenze degli oltre 10mila appartamenti che attualmente vengono affittati a breve termine ai turisti. Non ci saranno più appartamenti per affitti brevi ai turisti, ma soltanto hotel o bed&breakfast tradizionali". Il sindaco di Bologna quindi precisa: "Sebbene in Italia non sia possibile assumere questa misura tramite la decisione di un solo Comune, personalmente ne condivido lo spirito”.

Nell’articolo de Il Post citato da Lepore, è scritto come “la scelta è frutto di una seria collaborazione tra il Governo nazionale e quello locale”. Infatti, “da alcuni anni, Bologna propone al Parlamento e ai vari Governi che si sono succeduti di introdurre una limitazione agli affitti brevi nelle città per fermarne l’uso eccessivo e distorto che mette a rischio la coesione sociale delle nostre comunità. Senza successo, anzi peggio”. Da qui l’idea di proporre un gruppo di lavoro per le prossime elezioni regionali “da sottoporre al nostro o nostra candidato o candidata presidente”.