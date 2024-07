Il turismo di massa e l’esempio di Barcellona

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Estate del 2024: sul web e sui telegiornali nazionali fanno si vedono le immagini di alcuni residenti di Barcellona, in Spagna, che recintano ‘recintano’ alcuni turisti in un bar per le vie del centro. Contestualmente, alcuni turisti vengono colpiti dagli spruzzi delle pistole ad acqua di cui sono ‘armati’ i residenti. Il contesto è quello di una manifestazione, l’ennesima nella città catalana, contro l’overtourism. Il fenomeno è definito dall'Organizzazione mondiale del turismo come “l'impatto del turismo su una destinazione, o parti di essa, che influenza eccessivamente e in modo negativo la qualità della vita percepita dei cittadini e/o la qualità delle esperienze dei visitatori”.

Turismo di massa

Secondo Francesco Marino, giornalista di Today.it, il battesimo dell’overtourism è avvenuto “dopo la pandemia, per quello che alcuni hanno chiamato revenge tourism, la riscossa turistica alla fine di due anni difficili per ogni genere di spostamento. È difficile raccontare l’overtourism: c’entrano una serie davvero ampia di fattori economici e sociali. Ciò che è certo è che si viaggia come mai prima”. Il fenomeno è però iniziato ben prima: ad esempio, già dal 2014, la città di Barcellona ha smesso di registrare nuovi appartamenti destinati alla locazione turistica, mentre nel 2018 l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di turismo, l’Unwto, parlava della necessità di trovare misure adeguate a limitare il problema.

Secondo uno studio dell’Onu, il 2024 sarà l’anno del sorpasso rispetto ai numeri pre-pandemia: il numero dei turisti nel mondo crescerà del 2% rispetto al 2019. Le fonti sull’impatto del turismo di massa da poter citare sono diverse. La giornalista Alice Facchini, in un articolo per Valigia Blu, scrive che ogni anno “si registrano oltre 1,4 miliardi di turisti che si muovono nel mondo: 45 arrivi ogni singolo secondo”. I numeri negli ultimi trent’anni “sono più che triplicati, ed entro il 2030 si prevede di raggiungere la soglia degli 1,8 miliardi”.

Certo le ripercussioni del turismo di massa investono a cascata tanti ambiti diversi, modificando le città che, nonostante le specifiche peculiarità di ognuna, finiscono per risentire di problemi simili. Quello della casa è forse il problema principale e più evidente – e sul quale torneremo più avanti –, ma non è l’unico. Una delle conseguenze più gravi che il turismo di massa porta con sé è quella dell’impatto ambientale: secondo una ricerca di Unep, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di ambiente, “da qui al 2050 il turismo genererà un aumento del 154% nel consumo di energia, del 131% nelle emissioni di gas serra, del 152% nel consumo di acqua e del 251% nello smaltimento dei rifiuti solidi”, scrive ancora Facchini.

Le lotte di Barcellona

Nella città catalana la lotta al turismo di massa da parte dei residenti va avanti da molti anni. Per chi ha a cuore il tema, Barcellona è un esempio da seguire. Come molto spesso capita, le istanze dei collettivi che si occupano di materie come il diritto all’abitare – ma anche quelle dell’ambientalismo, dei diritti di genere e altre – sono diventate istituzionali, tanto che nel 2028 la città non rinnoverà le licenze ad oltre 10mila appartamenti che oggi sono destinati agli affitti brevi. Lo ha detto il sindaco Juame Collboni, sindaco di area socialista eletto poco più di un anno fa.

Un fenomeno piuttosto diffuso a Barcellona per contrastare l’avanzata degli affitti turistici è quello delle occupazioni abitative. I residenti della città catalana, frequentemente giovani attivisti e studenti, si sono spesso autorganizzati per occupare gli alloggi destinati al turismo, specialmente se di proprietà di grandi aziende estere (statunitensi, russe, arabe) che speculano sulla città.

Barcellona, Italia

In Italia il fenomeno non ha ancora raggiunto queste dimensioni se non in specifici casi, come ad esempio Venezia. In relazione all’estensione della città, il capoluogo veneto è risultato secondo al mondo tra le città più sovraffollate dai turisti nel 2023, dietro a Dubrovnik, in Croazia, e davanti a Macao, in Cina. La fonte è il rapporto annuale ‘The state of tourism and hospitality’ di McKinsey, una piattaforma che si occupa di sviluppo sostenibile. Non è difficile crederlo: il claim secondo cui ‘i veneziani non vivono a Venezia’ è piuttosto evidente visitando la città. Il commercio di prossimità, le botteghe storiche e i servizi alla persona sono pressoché invisibili: tutto è fatto e pensato per servire i turisti. Non è un caso che l’amministrazione abbia preso la controversa decisione di introdurre un ticket di ingresso alla città.

Venezia non è però l’unica città italiana a risentire del turismo massivo. Se alcune grandi città come Roma e Napoli riescono per ora a gestire il fenomeno grazie anche alla loro grandezza, città più piccole come Firenze e Bologna ne risentono in modo evidente. A Firenze, l’ex sindaco Nardella aveva firmato una delibera ‘anti Airbnb’ per limitare gli affitti brevi nell’area del centro città. Si trattava di una mossa a cui guardare con attenzione, visto il buco legislativo che esiste in Italia sul turismo di massa, ma che non ha dato i frutti sperati. Per ora il Tar ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da una serie di soggetti fortemente interessati all’argomento, come il Codacons e Confedilizia, ma tutto sommato la sentenza non ha bocciato la delibera: Nardella, oggi europarlamentare, l’ha definita “una buona notizia”. Gli sviluppi che ci saranno sull’area storica di Firenze potranno quindi fare giurisprudenza anche per le altre città, data appunto la mancanza di un regolamento nazionale.

L'overtourism a Bologna

Stessa lacuna lamentata dal sindaco di Bologna Matteo Lepore. In un post sul proprio profilo Facebook, Lepore ha commentato la notizia del non rinnovo delle licenze per gli appartamenti destinati agli affitti brevi a Barcellona così: “Sebbene in Italia non sia possibile assumere questa misura tramite la decisione di un solo Comune, personalmente ne condivido lo spirito. Da alcuni anni, Bologna propone al Parlamento e ai vari governi che si sono succeduti di introdurre una limitazione agli affitti brevi nelle città per fermarne l’uso eccessivo e distorto che mette a rischio la coesione sociale delle nostre comunità. Senza successo, anzi peggio. Per quanto ci riguarda siamo in contatto e continueremo a confrontarci con le altre città italiane e Barcellona, insieme alla quale da tempo elaboriamo progetti e iniziative volte ad affermare il diritto all’abitare in Europa”.

E in effetti di progetti a medio e lungo termine per il diritto alla casa ce ne sono stati, come il Piano per l'abitare firmato dalla vicesindaca Emily Clancy. A breve termine, però, Bologna continua ad essere preda di investitori esteri che puntano a speculare sul patrimonio immobiliare della città. La piattaforma Airbnb è il principale veicolo per destinare alloggi e appartamenti ai turisti, come sottolineato dalla stessa Clancy, ma anche alcune scelte che coinvolgono l’amministrazione, come quella sugli studentati privati, vanno in quella direzione.