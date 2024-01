Anche l'Unione Terre di Pianura avrà nuovi servizi volti alla digitalizzazione e sviluppo sociale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

In data 21 Dicembre 2023, con determinazione Num. 26987, la Regione Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria per il bando Digitale facile, nella quale il progetto dell'Unione Terre di Pianura, di cui questo ente fa parte, ha ottenuto il massimo del punteggio. Questo traguardo consentirà l'apertura sul territorio di nuovi sportelli di facilitazione digitale per aiutare i cittadini nell'uso delle nuove tecnologie e nella fruizione dei servizi on-line. Il progetto rientra nell'ambito del PNRR, finanziato con fondi dell'Unione Europea (Next generation EU), ed è volto a diffondere la cultura del digitale nel Paese e ad abbattere il divario determinato da ragioni anagrafiche, culturali e linguistiche. (La determinazione è consultabile in calce) In data 12 Dicembre 2023 la Giunta dell'Unione Terre di Pianura ha approvato l'Agenda Digitale 2024-2026 contenente le azioni strategiche individuate dall’Unione e dai Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo e Minerbio per l’adozione dell’Agenda Digitale territoriale, finalizzata a definire obiettivi e linee d’azione in campo digitale contribuendo allo sviluppo territoriale della società dell’informazione.