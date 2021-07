Alberghi a Bologna 'dog friendly' : la top ten

Savhotel in via Ferruccio Parri 9, a 500 metri dal centro espositivo Fiera di Bologna e 9 km dall'Aeroporto

PH Hotel Bologna 'Al Cappello Rosso' in via dè Fusari 9, è degli hotel boutique più antichi di Bologna

Aemilia Hotel Bologna in via Zaccherini Alvisi 16, dista 15 minuti a piedi dal centro di Bologna

Art Hotel Commercianti in Piazza Maggiore, è vicino alla basilica di San Petronio e alla fontana del Nettuno

Wagon It in via Giuseppe Massarenti 125/2 è un luogo molto paeticolare, con un grande giardino