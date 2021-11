San Lazzaro: inaugurato un nuovo centro commerciale

In via Emilia 265 ha aperto i battenti ALDI: parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata. Salgono così a quota 19 i punti vendita nella regione, di cui 7 nel territorio del capoluogo. Per ALDI, è una nuova conferma degli ottimi risultati messi a segno dai negozi già attivi e nella crescente attenzione da parte dei consumatori emiliani verso la sua offerta conveniente e di qualità.

"Il nuovo opening conferma il piano di espansione dell’azienda nel Nord Italia - si legge in una nota - portando impulso all’economia e all’occupazione: con l’apertura del nuovo negozio sono state create 7 nuove opportunità lavorative, per un totale di 256 collaboratori in Emilia-Romagna".