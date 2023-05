Dal Governo 900 euro alle famiglie sfollate dall'alluvione in Emilia Romagna

Il Governo ha previsto l'assegnazione ai nuclei familiari danneggiati dall'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna di un contributo a fondo perduto fino a 900 euro. Come spiegato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ne potranno beneficiare le famiglie la cui abitazione principale è stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgombrata in esecuzione dei provvedimenti delle autorità competenti.

A tutti gli effetti si tratta di un contributo per l'autonoma sistemazione di 400 euro per i single, 500 euro per le coppie, 700 euro per quelli composti da tre unità, 800 per quelli composti da quattro unità, fino a un massimo di 900 euro mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.

Come già fatto dal comune di Cesena saranno le singole amministrazioni comunali a censire le famiglie danneggiate dall'alluvione.

Come ricordato da Musumeci l'evento è stato causato da precipitazioni persistenti che hanno provocato "criticità a diverse aste fluviali con esondazioni con tracimazioni e rotture di argini che hanno interessato 23 fiumi per un'area di circa 58 chilometri quadrati, oltre 300 frane e 500 strade chiuse per allagamenti e smottamenti. L'intero reticolo idrografico della Romagna e di parte delle province Emiliane è andato in crisi in forma contestuale. I nuovi eventi hanno determinato una grave condizione di pericolo per le persone, oltre a esondazioni, frane e vaste aree della pianura coinvolte da allagamento e l'isolamento di diverse località. Sono state evacuate circa 23mila persone dalle loro abitazioni. Le frane attive sono circa un migliaio di cui 305 le più significative".