Alluvione: la Caritas di Forlì lancia una campagna di raccolta fondi

La Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro, in collaborazione con l'Azione Cattolica di Forlì, gli scout dell'AGESCI zona di Forlì e CDO Romagna, hanno deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi #Forlìnsieme per tutti coloro che desiderano contribuire e sostenere l'opera concreta di volontari e operatori impegnati a Forlì nell'emergenza alluvione, e per raccogliere nel modo più agile ed efficace possibile tutta la solidarietà e l'affetto che cittadini, imprese, fondazioni e organizzazioni non profit hanno manifestato fin da subito. Supportando la campagna di crowdfunding sarà possibile creare un fondo a supporto delle famiglie alluvionate - per l'acquisto di elettrodomestici, mobili e per aiutare queste persone a sostenere gli interventi necessari per rientrare nelle proprie abitazioni - e restituire alla città l’Emporio della Solidarietà - un punto di riferimento fondamentale per tante famiglie bisognose di Forlì, un hub solidale dove fare la spesa in base alle proprie necessità. In questo senso, l’iniziativa #Forlìnsieme è uno strumento concreto per partecipare e sentirsi parte dello sforzo di una comunità che non si arrende, coopera e non perde la speranza. Questo il link per sostenere la campagna di crowdfunding #Forlìnsieme su Produzioni dal Basso: https://www.produzionidalbasso.com/project/forli-mia-emergenza-alluvione/