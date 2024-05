Inferno di acqua e fango. Un anno dopo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Quindici morti, 23 corsi d'acqua straripati. Circa 40mila sfollati. 250 dissesti e frane. Quasi 200 mm di acqua caduta in sole 36 ore. Sono questi i numeri delle disastrose alluvioni registrate in Emilia Romagna dal 2 al 17 maggio 2023. Un anno esatto oggi, dall'inizio dell'incubo che ha travolto il nostro territorio, seminando distruzione e morte. Una ferita profonda che non si rimargina. Scene apocalittiche che rimangono impresse nella mente di chi le ha vissute, di chi ha perso tutto nel fango. Case, esercizi, campi, aziende. E con essi i sogni e i sacrifici di una vita intera.

A 12 mesi dal quell'inferno facciamo ancora i conti con strade dissestate, cantieri in via di attivazione, argini da ripulire, infrastrutture da ripristinare. Miliardi di danni e chissà quanti altri mesi di cantieri prima di far sì che i segni della furia dell'acqua spariscano dalla nostra terra.

Cosa ha causato la drammatica alluvione in Emilia Romagna

Un evento di portata eccezionale, che ha lasciato dietro di sè una scia di domande. Come è potuto accadere? Si poteva fare di più per prevenirne portata ed effetti?

Tra le concause del disastro le rapide e inusuali fusioni delle nevi e nella siccità, che avevano già colpito la regione durante il periodo invernale. Anche dal dal punto di vista meteorologico la situazione ha inanellato una serie di congiunture sfavorevoli che hanno determinato la portata eccezionale dell'evento, come aveva spiegato a BolognaToday il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo: “Il protagonista di questo evento drammatico è stato un ciclone mediterraneo insolitamente intenso per il mese di maggio 2023 ” - così Ferrara che prosegue - “nato sulle coste del Nord Africa, il ciclone ha poi risalito la nostra Penisola da Sud ad iniziare dalla Sicilia. La perturbazione infatti già di per sé era piuttosto violenta con piogge vigorose, ma una volta raggiunta l'Emilia Romagna le precipitazioni sono state ulteriormente esasperate dal cosiddetto 'effetto stau'. Nello specifico le correnti di grecale, ricche di umidità, si sono scontrate con il contrafforte appenninico scaricando ingenti quantità di pioggia in modo costante nelle stesse zone. A questa situazione si sono aggiunte diverse aggravanti: il ciclone si è praticamente fermato una volta raggiunto il Centro Italia, protraendo quindi il maltempo; i forti venti di bora sulla costa con mare agitato hanno ostacolato anche il deflusso delle acque dall'Appennino verso l'Adriatico; i terreni erano già intrisi d'acqua per via dell'alluvione di appena due settimane fa sempre nella stessa zona e con cause del tutto simili a quelle attuali.”

Dall'album dei ricordi: testimonianze tra acqua e fango

Video racconto

Foto-racconto

Ricostruzione post alluvione, a che punto siamo