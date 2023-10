Alluvione, si corre contro il tempo per ricostruire gli argini dei fiumi. Priolo: "Ponte della Motta il caso più complesso"

A cinque mesi dall'alluvione, si corre contro il tempo per ripristinare gli argini dei fiumi e mettere in sicurezza i corsi d'acqua in vista dell'inverno e delle possibili nuove piogge. Nel Bolognese il cantiere più importante e oneroso è quello che riguarda il fiume Idice tra Budrio e Molinella, dove l'esondazione dello scorso maggio ha causato l'allagamento di campi e centri abitati, il crollo del ponte che collegava i due Comuni bolognesi e intaccato la stabilità di quattro chilometri di sponde del fiume: qui si concentrano gli sforzi maggiori, con decine di imprese che lavorano ogni giorno per completare un intevento la cui spesa ammonta a 32 milioni di euro. Ma anche in altri Comuni alluvionati le operazioni proseguono, e c'è chi comincia a tirare i primi sospiri di sollievo: nello stesso giorno in cui Imola annuncia l'inizio della ricostruzione e le brecce dell'argine del fiume Santerno nella zona di San Prospero, infatti, Medicina dichiara conclusi i lavori di somma urgenza per riparare i danni causati dal cataclisma: "È stato realizzato in pochi mesi quello che solitamente sarebbe stato fatto in anni - commenta il sindaco Matteo Montanari - ma rimane comunque ancora moltissimo lavoro da fare".

Tre torrenti da sanare, e si attendono nuovi finanziamenti

Lo scorso maggio la comunità di Medicina è stata travolta dall'acqua del Quaderna, del Sillaro e del Gaina. I cantieri si sono concentrati proprio sul ripristinare l'integrità degli argini, sulla ricostruzione delle rampe d'accesso, delle strade e dei fossi, e sulla pulizia dei canali: "Nel Gaina la pulizia degli arbusti e la rimozione degli alberi è stata fatta per circa quattro chilometri - spiega l'amministrazione comunale -. Più complesso l'intervento sul torrente Quaderna, dove le due rotture sono state riparate con massi ciclopici". Le operazioni di stabilizzazione degli argini hanno reso necessario utilizzare travi in cemento armato e strutture di ferro a una profondità di otto metri. "È stata anche realizzata una strada di servizio di tre chilometri per accedere all'argine, utile in futuro per monitoraggi, interventi di manutenzione ed eventuali urgenze".

Sul torrente Sillaro, invece, è stata completata la ricostruzione dell'argine nel territorio di Medicina ed "eseguita una pulizia lungo tutti gli argini e l'alveo del fiume fino a Conselice". Lavori importanti grazie ai quali, forse, i residenti guarderanno con meno preoccupazione ai prossimi mesi, mentre l'amministrazione attende nuove risorse per continuare gli interventi: "Una nuova tranche di finanziamenti di somma urgenza e messa in sicurezza è stata deliberata in questi giorni dal commissario Figliuolo per diversi milioni di euro a favore della Regione e delle Bonifiche - conclude il sindaco Montanari -, serve quindi accelerare ulteriormente, a tutela dei cittadini e delle nostre imprese".

Seicentomila metri cubi di terra per gli argini dell'Idice

La portata del cantiere tra Budrio e Molinella è tale che la stessa Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, lo ha definito "il più complesso e oneroso conseguente agli eventi di maggio". Per questo, prosegue, "si è lavorato senza sosta per tutta l’estate, riportando nel proprio letto il corso d’acqua, garantendo il deflusso estivo". Ora l'obiettivo è la ricostruzione degli argini "per aumentare progressivamente la capacità di portata del fiume”. Due finora i maxi-interventi, uno realizzato e l'altro in corso.

Il primo ha previsto il re-inalveamento del corso d’acqua, la realizzazione della prima “tura” (per la chiusura della falla) in massi e argilla lunga 115 metri e lo svasamento dell’Idice di valle per velocizzarne il deflusso. Il secondo intervento, invece, è necessario per il ripristino dei corpi degli argini in destra e sinistra idraulica dell’Idice. Si sviluppa su circa 4 chilometri a monte della rotta su entrambe le sponde del corso d’acqua. È prevista la ricostruzione arginale con materiale idoneo proveniente in parte dalle sabbie fuoriuscite dal torrente in seguito alla piena, opportunamente miscelate con argilla proveniente da specifiche cave di prestito. In tutto, per la ricostruzione sono attivi nove sotto-cantieri a cui lavorano 11 imprese e un centinaio di maestranze. Lo sforzo si vede anche nelle quantità del materiale usato: 600mila metri cubi di terra trasportata in circa 200 viaggi al giorno.