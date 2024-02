Alluvione, via alberi e legname sugli argini dei fiumi

Rimossi gli alberi pericolanti e gli ammassi di legna provocati dalle piene dell’alluvione dello scorso maggio, un'operazione di pulizia sui corsi d’acqua che ha interessato il bacino del Reno, sui tratti pedecollinari e di alta pianura.

Alberi a rischio crollo e legname accumulato, oltre che di sfalcio della vegetazione sui torrenti Zena, Savena, Idice, Gaiana, Quaderna e Sillaro, per un investimento "in somma urgenza" dal valore complessivo di 500mila euro: "L’intervento svolto risulta fondamentale ai fini della sicurezza idraulica, per facilitare l’individuazione di ulteriori, eventuali criticità sugli argini e per ripristinare condizioni più efficienti di deflusso" spiega la Regione.

In numerosi tratti dei torrenti si è proceduto alla rimozione degli accumuli di legname trascinato dalle acque in piena e al taglio di piante ribaltate, o in precarie condizioni di stabilità: con radici scalzate a causa dell’erosione delle sponde, la chioma compromessa, i rami spezzati o il fusto piegato in modo irreversibile verso il corso d’acqua.

I lavori, a cura dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, hanno inoltre interessato sfalci di piante lungo tratti arginali di pianura, per rendere le aree accessibili e ispezionabili per finalità idrauliche. Agli interventi svolti seguiranno, sulle stesse aste fluviali, ulteriori operazioni nel verde - in corso di progettazione - che prevedono tagli selettivi a carico di piante in precarie condizioni di stabilità e rimozione di detriti accumulati ai margini degli alvei.

Ieri, proprio dell'argomento ha parlato il comandante regionale dei Carabinieri Forestali, Colonnello Gaetano Palescandolo: i militari avranno il compito di supervisionare le operazioni di smaltimento di quanto resta dell'alluvione, dai detriti ai rifiuti: "E' un tema caldissimo - ha spiegato il comandante - la struttura commissariale se ne sta occupando - anche con un accordo siglato con il commissario Gen. Francesco Paolo Figliuolo - si stima un 80% di materiale recuperabile, fatto strategico sia in termini di costi che per l'ambiente".