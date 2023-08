Alluvione, Figliuolo: "La direzione è quella giusta, i soldi arriveranno ma quando non lo so"

Punto stampa veloce sullo stato dei lavori della ricostruzione. Il commissario Francesco Figliuolo e il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini in una conferenza stampa oggi 31 agosto 2023, dopo aver incontrato i componenti del Patto per il Lavoro e per il Clima a Bologna, hanno rilasciato delle dichiarazioni per fare il punto sulla ricostruzione delle zone. Trai temi caldi resta ovviamente la questione dei ristori ancora non arrivati ai privati e aziende.

"Ottimo il confronto tra tutte le parti coinvolte. Si stanno svolgendo buone relazioni perché abbiamo tutti lo stesso obiettivo: ricostruire e mettere a posto ciò che l'alluvione ha distrutto portando morte e danni economici" ha detto il generale Figliuolo. Un rapporto con gli enti locali che si basa sulla legalità e l'efficienza, riferisce: "Da tutte le parti sociali è emersa soddisfazione per quanto si sta portando avanti. A brevissimo verrà emanata l'ordinanza per mettere in sicurezza il territorio. Questo permetterà di continuare con i cantieri in essere e di aggiungerne altri". Inoltre, porta sul tavolo il tema dei ristori ai privati: "Bisogna superare i sussidi di prima emergenza. Tuttavia se mi chiedete quando verranno erogati i rimborsi ai privati, questo non lo so. La data non c'è ancora" riferisce. Al momento infatti si sta lavorando sulle procedure burocratiche nel modo più rapido possibile, dice: "È inutile comunicare date o scadenze per l'erogazione dei rimborsi. Al momento stiamo lavorando come se i soldi li avessimo già e stiamo perfezionando le strutture e le piattaforme che si useranno per erogare i fondi ai comuni, ai privati e alle imprese. Useremo la piattaforma utilizzata anche per il terremoto, ma va messa a nuovo. Capisco che con il commissario che ha un portafoglio ampio ci si può aspettare che i ristori arrivino, ma ribadisco che ora - al momento - la cosa da fare è semplificare le norme perché sia più rapido consegnare tali fondi a chi spettano".

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ribadito l'ottima collaborazione con le parti. "Abbiamo lavorato senza sosta anche nel periodo estivo - continua - tuttavia rimangono alcuni problemi". Come già dichiarato in precedenza infatti, il subcommissario ha ribadito gli appelli al governo perché vengano sbloccati i fondi previsti "subito": "È bellissimo che ci siano risorse per i privati, così come è bellissimo che ci siano anche per imprese e strutture pubbliche. Ma bisogna che i fondi vengano erogati subito, serve rapidità. Il primo motivo è perché vengano messi in sicurezza i cantieri già in essere togliendo detriti ed evitando che un evento ordinari odi questo autunno abbia effetti straordinari in un territorio già tanto ferito. Il secondo motivo è perché i soldi arrivino subito a famiglie, imprese e privati". Il presidente della Regione afferma come ci sia un milione di euro di risorse non spese ancora bloccato e chiede che venga messo subito a disposizione: "Oltre a quella cifra, la seconda richiesta che faccio al governo è che oltre a quel miliardo vengano erogate tutte le risorse stanziate attraverso il credito di imposta con le banche. La banca ci erogherà la liquidità e lo stato successivamente garantirà il rimborso alle banche. È una procedura già utilizzata per il terremoto e ha funzionato. Attendiamo che il governo ci dia risposta chiara sul tema e alle nostre richieste". "Ringrazio infine di nuovo il commissario per lo splendido lavoro che finora stiamo portando avanti insieme, soprattutto per quanto riguarda la legalità, pilastro necessario quando si spostano flussi di miliardi di euro per evitare che vadano nelle tasche di chi non ne ha diritto. Per ora confermo come ci sia grande soddisfazione".

