Alluvione, conclusi i primi lavori: riapre al traffico la Futa

Eiaperta al traffico la strada statale 65 “della Futa”, dal km 72,700 al km 76,300 a Loiano, nella città metropolitana di Bologna. Lo rende noto Anas spiegando che "si è conclusa una prima fase di interventi di ripristino del tratto presso il ponte in muratura posto al km 74,200 che era stato danneggiato a seguito degli eventi alluvionali che lo scorso maggio hanno colpito l’Emilia-Romagna".

La riapertura al transito, in modalità di cantiere, pur con alcune limitazioni, consentirà la ripresa del traffico e del trasporto scolastico tra Bologna, Loiano, Monghidoro e Pianoro: "Il piano degli interventi messo in atto, che vedono un investimento di 5 milioni di euro, ha consentito così di revocare l’ultima chiusura al traffico in vigore sulla statale 65".

Limitazioni

Lungo il tratto sarà attivo il senso unico alternato tra il km 75,500 ed il km 75,600 e tra il km 73 ed il km 73,200 ed il solo restringimento di carreggiata dal km 76,200 ed il km 76 e tra il km 74,600 ed il km 74,400.

Rimane in vigore il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa superiore alle 26 tonnellate tra il km 72,700 ed il km 76,300.