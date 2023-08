Fontanelice, la SP33 deviata temporaneamente. La lega: "PD inadeguato, solo promesse"

"I tecnici e i progettisti incaricati dalla Città metropolitana, assieme al Sindaco di Fontanelice, ad alcuni residenti e proprietari e alle imprese locali alle quali il lavoro è in affidamento in via d'urgenza, hanno effettuato alcuni incontri e sopralluoghi sul posto, ritenendo più opportuno - rispetto all'ipotesi di ripristinare esattamente il sedime esistente e danneggiato - deviare temporaneamente un breve tratto della strada provinciale esistente per costituire un percorso, pur d'emergenza, che dia maggiori garanzie di portata e resistenza a eventuali ulteriori movimenti del versante franato". E' quanto emerso dal sopralluogo con Anas e alcuni cittadini dello scorso 7 agosto sul tratto interrotto della SP 33 "Casolana", chiusa dopo i danni causati dall'alluvione di maggio.

Le denunce e la polemica

I cittadini di Fontanelice, agli inizi di agosto, avevano lanciato un video di denuncia e una petizione e anche sulla SP 33, La che aveva riaperto il 9 maggio si consuma la polemica: "Anche se si tratta di un collegamento provinciale su cui il mio Ministero non ha poteri di intervento diretto, saranno fatti tutti i controlli e gli interventi possibili per reperire fondi - aveva scritto il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini - Questa situazione è purtroppo frutto anche della riforma delle Province".

“Il mancato inizio dei lavori è la prova provata dell’inadeguatezza degli amministratori PD che vanno avanti a promesse e annunci senza mantenere gli impegni assunti perfino in situazioni di emergenza come questa - contestano il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e il consigliere regionale del Carroccio Daniele Marchetti - Il sindaco metropolitano di Bologna Matteo Lepore aveva promesso pubblicamente, lo scorso 8 agosto, la realizzazione in circa un mese di una strada temporanea, un ‘bypass’ quale percorso alternativo al tratto interrotto della strada provinciale, ma siamo già al 29 agosto e il cantiere non è ancora partito. Legittima quindi la protesta dei residenti della zona che si sentono presi in giro da Lepore. Questo è l’esempio eclatante - continuano - dell’incapacità delle amministrazioni a guida Pd di far seguire alle parole i fatti in una situazione urgente come questa figurarsi in tempi normali. Lepore, come altri esponenti piddini, ha perso molto tempo a criticare il Governo accusandolo di ritardi per altro inesistenti. Ora vedremo quali scuse prenderà per aver disatteso impegni e garanzie dati alla popolazione locale. Bisogna fare presto: contiamo che l’amministrazione metropolitana di Bologna si dia da fare immediatamente per aprire il cantiere, ma va comunque fatta una riflessione seria sull’immobilismo di queste strutture amministrative che, deputate alla pianificazione territoriale, sembrano procedere sempre troppo a rilento”.

"Nuovo percorso"

Questo “nuovo percorso" spiega la Città metropolitana "utilizza parte di un sentiero agricolo esistente tra un campo e un rio demaniale, che verrà ovviamente adeguato alla viabilità temporanea. Questo aggiornamento ha comportato alcuni giorni aggiuntivi necessari per la notifica ai proprietari dei terreni interessati e alcuni ulteriori rilievi sul posto - in corso anche ieri, 29 agosto - .

Dopo i sopralluoghi di questi giorni con le ditte e i tecnici, oggi 30 agosto "sono previsti lavori di pulizia del verde e del fango che si sono accumulati in questi mesi sul tracciato da ripristinare, lavori che saranno immediatamente seguiti dagli sbancamenti strettamente necessari alla costruzione nel nuovo tratto.

Si conferma un tempo previsto per la realizzazione dell’intervento di circa un mese, con previsione quindi di riapertura al transito, pur limitato, entro settembre".