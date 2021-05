Il sanlazzarese Andrea Cerioli è il primo finalista dell'Isola dei Famosi

Andrea Cerioli, nato e cresciuto a San Lazzaro di Savena, è il primo finalista della ventesima puntata de “L’Isola dei Famosi” 2021. Naufrago da due mesi, ha avuto la possibilità di vedere il suo cambiamento fisico, e subito ha scherzato: “Sembro Forrest Gump, mio fratello più piccolo. La barba mi piace, è solo un po' da sistemare, i capelli son belli”.

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne e poi concorrente del Grande Fratello, si è fatto da subito notare anche in questa nuova avventura televisiva, resistendo per 60 giorni all'Isola.