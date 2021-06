Isola dei Famosi: il bolognese Andrea Cerioli tra i tre finalisti dell'edizione 2021

Il giovane sanlazzarese era approdato sull'Isola dopo una serie di esperienze in tv

Il bolognese Andrea Cerioli, tra i protagonisti dell'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi, si è calssificato terzo sul podio della trasmissione condotta da Ilary Blasi. A vincere è stato Awed, nome d'arte di Simone Paciello, con il televoto contro Valentina Persia.

Nonostante Cerioli fosse stato il primo tra i naufraghi a finire diretto in finale, non è riuscito a conquistare il primo posto ma in questa edizione ha fatto molto parlare di se.