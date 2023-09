Elena, la disabilità e la ricerca di coinquilini finita con insulti (e l'intervento del sindaco) | VIDEO

Ricoperta di insulti per un annuncio social in cui cerca una coinquilina. È la storia di Elena, 27 anni e giornalista, affetta da una grave paralisi celebrale che la costringe a stare sulla sedia a rotelle. A BolognaToday aveva raccontato di come fosse stato difficile trovare una casa qui in città. Oggi Elena una casa ce l'ha, e fino a poco tempo fa aveva anche una coinquilina, Margherita. Nelle scelte di vita tuttavia le strade si possono separare, ed è stato il caso dell'ultima compagna di stanza di Elena, che a metà 2023 ha lasciato l'appartamento. Ora, Elena si ritrova di nuovo a dover cercare una coinquilina e per queste ragioni - sulla sua pagina social aperta insieme a Margherita - ha deciso di pubblicare l'annuncio.

Non si tratta tuttavia di un annuncio "classico": Elena cerca una coinquilina "speciale", una compagna di vita che l'aiuti nelle faccende quotidiane in cambio del pagamento dell'affitto. Una condizione che ha fatto insultare i commentatori del web. Insulti e brutte parole si sono spese parecchio sotto i post di Margherita. L'amministrazione comunale però ha voluto dimostrare vicinanza per la sua situazione, tanto da rilanciare il suo appello attraverso un video.

L'annuncio social

"Dopo aver trovato casa a Bologna - che comunque è stata un'impresa - ho pubblicato un annuncio attraverso il quale ho conosciuto la mia prima coinquilina. A fine 2019, la ragazza ha deciso di andarsene da Bologna, per cui anche attraverso i vostri canali ho ripubblicato l'annuncio. Mi hanno risposto una trentina di ragazze e, attraverso una selezione, ho conosciuto Margherita. È stata a vivere con me per tre anni e mezzo, poi - nell'ultimo periodo - abbiamo deciso insieme che non potevamo più vivere come coinquiline. Quindi a luglio 2023 ho fatto un altro annuncio sui social" ci ha spiegato Elena.

L'annuncio in questione non è una semplice richiesta di una coinquilina. Semmai, è di una persona che possa entrare a far parte di un abitare collaborativo. Elena cerca una persona che condivida l'appartamento con lei, in cambio di assistenza nel quotidiano: "Una stanza in casa con me in cambio di un aiuto in determinate ore della giornata (andare in bagno, mettere il pigiama ecc) e della presenza notturna dal lunedì al giovedì con un contributo minimo per le utenze". "Di notte ho bisogno raramente per andare in bagno e Il weekend è sempre libero perché torno dai miei in collina. Nel resto delle ore ho un’assistente personale ed educatrice e delle volontarie che si alternano, oltre che gli amici che spesso passano da casa". Elena si farebbe carico dell'affitto in cambio di un'assistenza per determinati compiti.

Il post - che come spiegato non è il primo - non è piaciuto a tutti. "La gente mi sta dando dell'approfittatrice" dice Elena. "Sotto questo post ho ricevuto un sacco di insulti - continua - dove mi dicevano che volevo una badante in nero, che questo fosse una scusa solo per non pagare una persona regolarmente. Mi hanno detto che io la mia assistenza ce l'ho già e che mi sarei dovuta accontentare di questa. Una signora ha anche scritto che avrebbe messo in guardia le ragazze perché secondo lei quello che propongo è sfruttamento. Un sacco di cose brutte".

L'appello di Lepore

L'amministrazione comunale ha saputo della vicenda e ha deciso di aiutare Elena rilanciando il suo annuncio attraverso i canali istituzionali. Con un video pubblicato su Instagram, il sindaco Matteo Lepore ha così deciso di aiutare la ragazza nella ricerca di una coinquilina. "Basta insulti, aiutiamola" ha detto il primo cittadino. "Ribadiamo che Bologna è una città che alle offese risponde con il suo lato più bello, quello della solidarietà. Chiunque fosse interessato all’annuncio può commentare questo post o scrivere direttamente ad Elena sul suo profilo" ha scritto nel post su Facebook.

Il progetto Indi Mates

La pagina nella quale sono stati pubblicati gli annunci si chiama "Indi Mates" ed è stata fondata da Elena e Margherita nei loro tre anni di vita insieme. Il nome significa "compagni di indipendenza" ("mates", dall'inglese "compagno, amico", ndr). Nel raccontare la propria vita, Elena spiega anche questo suo speciale e diverso modo di vivere, in collaborazione: "L'obiettivo è quello di portare all’attenzione un modo alternativo da poter proporre anche alle persone con disabilità dove, come per il baratto, ci si può scambiare aiuti e favori e condividere un’esperienza di vita arricchente, dove non per forza chi interagisce con noi deve avere un ruolo" spiega.

"La coinquilina sarà una coinquilina, non sarà né una badante ne nient’altro" continua Elena. "Con tutto quello che mi sta succedendo tra TV e giornali (vi ringrazio infinitamente perché non mi aspettavo un’attenzione mediatica così forte) al momento ho ricevuto solo una candidatura. Mi dispiace che tutto questo stia accadendo a me perché ho una disabilità. Se non fossi stata in carrozzina scommetto che avrei già trovato una coinquilina! Certo la disabilità fa ancora paura però la gente rimane ingabbiata nei propri pregiudizi. Io sono una giovane donna di 31 anni che ha amici, esce e tutto il resto" conclude.

Pregiudizi che fanno male e che spesso ostacolano Elena nel raggiungere i suoi obiettivi. Indipendenza ed emancipazione sono sempre più difficili da ottenere per le persone affette da disabilità. Barriere invisibili, più spesse rispetto alla gente che non ne soffre, che vanno aggiunte al quadro complessivo della città di Bologna dove la situazione affitti è già di per sé disastrosa. L'appello è quello di superare certe paure e certi limiti e sostenere persone come Elena che, nonostante i muri, riescono a vivere la vita che si sono scelti.

