Quasi pronta l'Antica Fiera di Santa Lucia, nonostante il caldo

Possiamo anche non essere convinti del cambiamento climatico, ma non si può negare che questo autunno, e questo inizio di novembre, sia non proprio ordinario, quanto a meteo. Ieri, 7 novembre, ad esempio, si poteva stare anche a mezze maniche al sole.

Se l'inverno arriva sempre più tardi, la neve è ormai rara in città, come la nebbia, tipica della stagione, il Natale sembra arrivare sempre prima, anche se le atmosfere suggestive sono quasi un ricordo. Sugli scaffali dei supermercati si vedono già pandori, panettoni e fiocchi rossi, che stridono un po' con il clima mite, da primavera inoltrata, se non fosse per l'ora solare che fa arrivare il buio molto presto.

Una "visione" che fa discutere è l'allestimento dell'Antica Fiera di Santa Lucia, il tradizionale mercatino di Natale, sotto il Portico dei Servi, in Strada Maggiore: i banchi sono già completamente montati e gli espositori hanno già messo in bella mostra bambinelli, pastorelli, palle e alberi di Natale e stelle filanti. Il Natale "quando arriva, arriva" si diceva in una famosa pubblicità.

Nei giorni scorsi, Arpae (Agenzia prevenzione ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna) ci faceva notare che anche la prima metà di ottobre ha fatto registrare un caldo record.