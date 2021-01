Castenaso: cambia l'app del Comune, ora si chiama 'La mia Città'

A Castenaso arriva la nuova app 'La mia città' per diffondere informazioni direttamente a tutta la cittadinanza, in modo rapido: il Comune infatti, presenta dal prossimo 1 agosto il nuovo strumento, garantendone l’ufficialità, così come spiega una nota.

"L’amministrazione comunale potrà così continuare a rispondere e interagire con i cittadini in modo veloce e funzionale, diffondendo in modo attivo (attraverso le notifiche sui dispositivi) notizie, eventi, informazioni utili - si legge - aggiornamenti su tutti gli argomenti all'attenzione della comunità di Castenaso. La app è scaricabile gratuitamente sia da Play Store (Android) che da App Atore(IOS - iPhone/iPad), cercando “LaMiaCittà”. Una volta che la app è avviata, basterà scegliere il Comune dall'elenco. A questo punto gli utenti riceveranno una notifica direttamente sul cellulare ogni volta che il Comune ha caricato una nuova news".

La app LaMiaCittà è stata pensata dall'azienda ePublic, già artefice del sito istituzionale appena rinnovato, per affiancare al portale del Comune un software da installare sui dispositivi mobili che fosse semplice, immediato, leggero e funzionale. LaMiaCittà condivide lo stesso sistema del sito e quindi evita la duplicazione delle informazioni su canali diversi, oltre a consentire un notevole risparmio di tempo e risorse.

"Un ringraziamento all’azienda bolognese Gaspari Lab per averci donato lungo tutto il periodo dell’allerta sanitaria la 'vecchia' app - sottolinea la nota - il cui utilizzo si é rivelato importante nella diffusione di informazioni attendibili durante la fase più acuta dell'emergenza Covid-19."