Case da sogno: la lussuosa residenza in vendita sui colli, con 7 stanze e 4 bagni

Una residenza in via Siepelunga che si sviluppa su un unico livello è un immobile da sogno in vendita a Bologna. Proposta sul mercato dall'agenzia Engel&Voelkers attraverso il sito Idealista.it, la residenza è unica per posizione e caratteristiche.

L'accesso - come si legge - avviene attraversando un giardino privato, la zona living è composta da salone di rappresentanza, ampia cucina abitabile, zona lavanderia e bagno di servizio. Tre camere matrimoniali complete di bagni en suite, armadiature su misura e terrazzo costituiscono la zona notte., senza contare tutti i materiali e le finiture di pregio, oltre alla vista sulla città.

Completa la proprietà un vano ad uso cantina e quattro posti auto all'interno di un autorimessa coperta con rampa di accesso riscaldata. Volendo appartamento per il personale di servizio. Un immobile che si estende su 390 metri quadrati, con 7 stanze, 4 bagni, terrazzo, balcone e posti auto. Il prezzo? Ben 1.980.000 euro!