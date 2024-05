Prezzi alle stelle. L'hard rock degli AC/DC ancora più "duro" con la speculazione degli alloggi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Al rock non si comanda e se gli AC/DC fanno una tappa italiana bisogna esserci (che poi, chissà quando ci ricapita). L'annuncio della data di Reggio-Emilia (il live è al Campovolo, dove a luglio ci sono anche Rammstein) è arrivato a febbraio per il concerto di sabato 25 maggio (poco più di tre mesi prima) e al solito, è scattata l'attesa per il click-day.

Dita sciolte sulla tastiera, già sul sito di e-commerce, pronte a scattare alle 10 in punto di un venerdì mattina che qualcuno si è preso di ferie perché "non si sa mai". Ansia e pessimismo ("vabbè dai, tanto poi non mi perdo un granché visto che ormai sono dei nonnini"), poi la sensazione di essere dei privilegiati perché si è riusciti a passare nella sala (virtuale) d'attesa con il cronometro che ti dice quanto dovrai attendere per il verdetto finale.

Alla fine la conferma che ce l'hai fatta e devi solo scegliere il tuo posto e il tuo biglietto. Costi quel che costi. E nel caso mio è costato 100 euro + prevendita di 15 euro (la domanda è sempre quella: perché devo pagare di più se compro un biglietto in anticipo?) + 14 euro di assicurazione visto che non si sa mai. E poi ci sono 2,50 di costi di consegna (?). Totale per due ticket: 261,94 euro. Intanto, solo poche ore dopo, la notizia scontata che i 100 mila biglietti sono stati venduti e che il live è SOLD OUT.

A questo punto va deciso come arrivare al Campovolo di Reggio-Emilia (come andarci da Bologna: qui uno schema indicativo delle possibilità), dove lasciare l'eventuale mezzo o quale treno/navetta prendere. Opto per un mezzo privato perché così si fa una macchina. E' possibile parcheggiare all'interno della grande area dell'arena prenotando il proprio posto: 25 euro per la macchina, 10 per una moto, 40 euro per i camper. Tutto sommato neanche eccessivo, fra l'altro con mappe indicazioni molto chiare sul sito. Poi però ci ripenso: quanto ci si mette a fine concerto con 100 mila persone che se ne vanno a uscire da là e che code ci saranno sulla strada del rientro? E se poi beviamo qualche birretta non è meglio abbandonare l'idea del volante e magari pensare di dormire in zona?

Guardiamo cosa offre il mercato: uno sguardo su Airbnb e su Booking. Il primo alloggio che vedo è a una decina di minuti a piedi dall'Arena RCF ed è anche in prezzo speciale. Clicco. "Accogliente monolocale in stile bohemien appena ristrutturato, comodo ai mezzi pubblici e alla stazione di Reggio Emilia". Leggo che ci sono smart tv e bollitore ma che il letto è un divano letto matrimoniale. Vediamo quanto costa.

Beh, d'altronde è una serata speciale. Chissà quanto costa quando in città non c'è la band australiana ad attirare tutta questa gente. Ecco, una simulazione nel week end precedente, tanto per capire che oscillazioni ci sono. Sempre un monolocale, sempre il divano letto, il bollitore e l'accesso a Netflix. Sempre due persone.

Anche su Booking i prezzi sono più o meno quelli: 309, 360 e 542 euro per una stanza matrimoniale in un albergo. Quella da 364 ha due stelle, le altre zero stelle, ma recensioni che vanno dai 7 agli 8.2 punti. Saranno certamente pulitissimi, confortevolissimi, dotatissimi di tutte le comodità e i servizi possibili. Un appartamento superior a Reggio Emilia arriva a 789 euro per la notte del 25 maggio. La stessa, una settimana dopo ne vale 94. Cioè, meno di 100 euro nella notte fra sabato 1 e domenica 2 giugno e quasi 800 la sera del concerto. Fatto sta che tutte queste stanze sono ancora disponibili.

La rivincita della "bassa": i prezzi lievitano anche in campagna

Ma certo, siamo così vicini al palco che ci sta. Bisogna dare uno sguardo alle opzioni un po' più scomode, magari in zone di campagna dove i prezzi sicuramente saranno più abbordabili e anche se c'è qualche chilometro da fare, non sarà mai come stare in coda in autostrada. L'idea è dormire nei dintorni e poi il giorno dopo andare alla scoperta del territorio e pranzare in qualche agriturismo. Ma ecco che anche la "bassa" ci riserva delle sorprese. Anche qui il confronto è fra un sabato normale e il sabato degli AC/DC.

Nella zona di Rubiera si vedono stanze da 220, 375 e appartamenti a 522 euro. A Scandiano se ne trova uno a 234 e in zona San Ruffino a 272. Tutti senza piscina o campo da Padel. A questo punto per curiosità e mettendomi nei panni di qualcuno che viene dall'estero o da altre città e che magari è meno pigro di me, butto l'occhio sulle offerte di Bologna ipotizzando che dopo la serata adrenalinica sarebbe bello trascorrere una domenica sotto le due Torri: in Strada Maggiore una stanza Deluxe sta a 178 euro e l'opzione più economica nei pressi del centro è 88 euro. Abbordabile.

Morale della favola, lo spirito davvero hard rock, non contemplerebbe neppure l'idea di riuscire ad addormentarsi (per qualsiasi cifra) dopo aver ascoltato brani come T.N.T. e Thunderstruck. La cosa migliore è tornare a casa col sottofondo Highway to Hell.