Aree Pic nic e grigliate, ecco i 6 migliori parchi tra Bologna e provincia

Dove trascorrere Pasqua o Pasquetta? Se non avete prenotato in qualche ristorante, una buona soluzione per trascorrere questa giornata all'aperto è quella di recarsi in qualche parco o area pic nic attrezzata! Dove? Ecco una selezione di luoghi dove potersi divertire in mezzo alla natura!

Cominciamo con segnalarvi i 300 scalini, aperto in via di Casaglia, ma raggiungibile anche proseguendo oltre il Parco di Villa Spada per circa una ventina di minuti. Qui non ci sono attrezzature per grigliare ma è perfetto per pic-nic e pranzi al sacco. Tra i parchi piu noti dove trascorrere la giornata anche i Giardini Margherita, 26 ettari che si estendoo da porta Castiglione a porta Santo Stefano con viali alberati e un laghetto. Non da meno Parco Talon: 110 ettari di verde che si sviluppa sulla sponda destra del fiume Reno, a Casalecchio, così come il Parco di Forte Bandiera, che presenta un tradizionale paesaggio collinare: prati interrotti da filari di alberi da frutto, siepi, zone boschive, belle vedute su Bologna, Rastignano, la valle del Savena e i colli fino al Reno. Un'alternativa fuori città può essere il Parco dei Prati di Mugnano in via Vizzano 6 a Sasso Marconi: qui ci sono aree attrezzate per i pic-nic e le grigliate, e lo spazi dove rilassarvi è veramente tanto. Per chi ama l'acqua, un posto idela per trascorrere qualche ora in relax è il Lago di Suviana: dotato di aree attrezzate per pic-nic e barbecue, c'è la possibilità di praticare sport acquatici o fare lunghe passeggiate in mezzo alla natura.