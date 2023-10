Arte cultura e sociale un mix esplosivo al Premio Adriatico, un mare che unisce. I vincitori

Emilia-Romagna protagonista della quinta edizione del Premio Adriatico, il mare che unisce. Tredici personaggi per tredici categorie, scelti per ogni regione per essersi distinti professionalmente o per storie personali. Tra i vincitori dell’Emilia Romagna Nicoletta Mantovani per la categoria imprenditoria musicale, Daniele Vacchi per la categoria artistico lavorativa, dalla Lombardia Assunta Corbo nella categoria giornalismo, a cui si aggiungono altri 10 premiati in diverse categorie, che spaziano dal sociale, alla saggistica, dalla politica alla scuola, e così via.7 ottobre 2023 - Ore 16,00 - Teatro Comunale Angel Dal Foco- Pergola (PU) – Ingresso libero