Ozzano: ARTinCIRCO festival premiato dal Ministero della Cultura

“Sono felice e orgoglioso per questo importante premio che il Ministero della Cultura ha riconosciuto all'Associazione ARTinCIRCO. Sono anni che quest'associazione opera sul nostro territorio con spettacoli, eventi ed anche corsi per bambini e ragazzi sull'arte circense". E' soddisfatto il sindaco Luca Lelli, dopo aver saputo del riconoscimento del premio: "Quando i direttori artistici Nando e Maila proposero all'Amministrazione comunale di svolgere, sul territorio, un vero e proprio Festival del circo su più giorni - sottolinea - invitando artisti circensi provenienti da tutt'Italia e alcuni anche dall'estero, abbiamo subito risposto positivamente comprendendo l'alto valore artistico di questo esperimento. Ozzano ha tenuto a battesimo il Festival, la cui prima edizione si è tenuta nel 2018 ed è stata ripetuta, con tutte le prescrizioni del caso, anche in periodo COVID. Il festival ha lasciato subito il segno nei nostri cittadini che hanno partecipato entusiasti sin dalla prima edizione. So che da quest’anno Artincirco è approdato anche in altri territori. Spero, ma ne sono convinto - conclude Lelli - che questa esperienza avrà successo e che Artincirco andrà lontano portandosi comunque Ozzano nel cuore".

Quest'anno ARTinCIRCO FESTIVAL è stato tra i cinque festival di circo contemporaneo selezionati e premiati dal Ministero della Cultura in tutta Italia:un traguardo importante che permette alla manifestazione di sognare più in grande e conferisce al Festival solidità per le edizioni future, tenuto conto che la voglia e l'impegno di ARTinCIRCO é tale da farli essere il primo festival di circo contemporaneo in Italia a ripartire dal vivo dopo l'interruzione degli spettacoli per la pandemia.

“Il Festival è stata una scommessa vinta - affermano i direttori artistici Nando e Maila - Ha un’anima che si è costruita nel tempo, edizione dopo edizione, grazie all’aiuto di tanti amici e appassionati, quelli che noi chiamiamo "lo staff dei volontari”.