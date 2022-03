Emergenza Ucraina: assistenza sanitaria per i pet arrivati con chi scappa dalla guerra, tutte le info utili

In queste settimane sono numerose le persone che fuggite dall'Ucraina hanno trovato, e ancora oggi trovano, ospitalità tra Bologna e provincia. Alcuni sono scappati sena riuscire a prendere nulla dalle proprie abitazioni, portando però i propri animali da compagnia. Come fare per prestargli asssitenza sanitaria?

E' giusti sapere che questi animali da compagnia (cani, gatti o altri animali) possono rimanere sul territorio per tutto il periodo di permanenza in Italia die propri padroni.

È necessario però, avvisare tempestivamente il Servizio Veterinario dell’AUSL del luogo di destinazione, per poter effettuare la registrazione nell’anagrafe regionale degli animali da affezione, i controlli e gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa Comunitaria in vigore sugli spostamenti di questi animali da uno Stato a un altro.

Gli animali saranno registrati in anagrafe, identificati con microchip, e sarà fatta la profilassi antirabbica.

Contatti per informazioni e appuntamenti con il servizio veterinario: tel. 051 4966301

email: pet.ucraina@auslbologna.it