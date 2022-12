Asta Enogastronomica ANT, raccolti 12.000 euro per i progetti di prevenzione oncologica

Successo venerdì 2 dicembre per la prima edizione dell’Asta Enogastronomica di Fondazione ANT organizzata con il sostegno di Banca di Bologna nella sua splendida sede di rappresentanza a Palazzo De’ Toschi a Bologna.

L’evento su invito, realizzato grazie al contributo di Banca di Bologna, alle donazioni di tantissime aziende enogastronomiche eccellenti e alla collaborazione di CAAB e De.Co., ha consentito di raccogliere 12.000 euro che saranno dedicati allo sviluppo di programmi di prevenzione oncologica gratuiti che ANT offre ogni anno alla cittadinanza grazie a donazioni di privati e aziende.

Dopo un momento di aperitivo firmato dallo Chef Ivan Poletti e accoglienza degli ospiti, Duccio Caccioni, Presidente Denominazione Comunale Bologna (De.Co.) ha dato il via all’asta battendo all’incanto, insieme ad Alberto Mauroner di Estense Casa d’Aste, oltre 60 prestigiosissimi lotti con i migliori prodotti alimentari e grandi vini del territorio e oltre.

Tra offerte e rilanci da record, il pubblico in sala (ma anche quello collegato online) ha potuto aggiudicarsi tantissimi prodotti genuini, tipici e spesso rari, selezionati in base alla loro elevata qualità come il Parmigiano Reggiano 120 mesi, il tartufo bianco e nero, l’aceto balsamico di Modena, la culatta di Parma e il filetto di prosciutto, il miele del territorio, curiosità come i prodotti a base del carciofo di San Luca o i Savoiardi di Castel San Pietro, il sale di Cervia, i migliori vini dei nostri Colli, alcune specialità fuori regione come l’agnello norvegese e il cioccolato di Modica, e i prodotti esclusivi come i panettoni in big size firmati da Chef Bruno Barbieri e confezionati con i tessuti di Aliseo Velluti. Grazie alla generosità delle aziende produttrici è stato possibile duplicare numerosi lotti, a disposizione del pubblico al termine dell’asta.

Ad accompagnare la serata dedicata all’enogastronomia d’eccellenza, non poteva mancare un buffet altrettanto gustoso, con gli straordinari piatti di Chef Ivan Poletti che ha proposto un tris di primi composto da risotto alle patate, lasagne ai carciofi e pasta e fagioli.

Questa prima edizione dell'Asta Enogastronomica ANT è stata davvero entusiasmante, sia per l'adesione delle tantissime aziende che hanno fortemente voluto essere presenti con i loro prodotti di punta, sia per l'accoglienza del pubblico che ha partecipato con affetto e grande generosità - commenta Eleonora Gazzotti, presidente del Comitato Eubiosia ANT e organizzatrice dell'evento - Un ringraziamento davvero speciale va a Banca di Bologna che ci ha ospitati nella splendida sede di Palazzo De' Toschi e ha reso possibile la serata con il suo contributo.

L’asta si inserisce nell’attività triennale che Banca di Bologna promuove a sostegno di ANT e della prevenzione oncologica per i cittadini. Dal 12 al 16 dicembre prossimo, infatti, grazie al contributo di Banca di Bologna saranno a disposizione dei cittadini 120 controlli ecografici della tiroide per l’individuazione di eventuali noduli tiroidei a bordo dell’Ambulatorio Mobile – Bus della Prevenzione ANT in piazza Galvani a Bologna, proprio di fronte alla vetrine della Direzione della Banca. Le visite si possono prenotare al seguente link: https://prevenzioneant.vitaever.cloud/accreditamenti?reparto=2663454

“Cresce il nostro impegno negli ambiti che riguardano la salute e la sanità sul territorio – dice il Presidente di Banca di Bologna Enzo Mengoli - già vicino a numerose realtà, quali Fondazione Sant’Orsola, Croce Rossa di Bologna, Bimbo tu e altre onlus… ora si aggiunge questa importante collaborazione con ANT per realizzare attività dedicate alla lotta contro i tumori, a partire dalla loro prevenzione. Il nostro obiettivo è quello di essere sempre più presenti nel miglioramento di servizi fondamentali per la persona”.